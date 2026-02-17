Scandal la Jocurile Olimpice. Un jurnalist elvețian a refuzat să comenteze proba unui sportiv israelian

Stefan Renna, jurnalist elvețian pentru postul de televiziune RTS 2, a criticat prezența în competiția de bob a sportivului israelian Adam Edelman, potrivit Le Figaro. Ulterior, jurnalistul a refuzat să comenteze prestația sportivului și a tăcut două minute, cât timp a ținut proba israelianului.

Sportivul Adam Edelman, care se descrie drept „sionist până în măduva oaselor”, și-a exprimat în repetate rânduri sprijinul pentru guvernul israelian, așa cum a explicat comentatorul RTS 2, care a citat mai multe mesaje distribuite de atletul israelian.

„Acesta este cel mai drept război din punct de vedere moral din istorie”, ar fi declarat el în mai multe rânduri. De asemenea, este cunoscut pentru „batjocorirea unei inscripții «Palestina liberă» de pe un zid din Lillehammer, în timpul evenimentului Cupei Mondiale”.

Incidentul a fost comentat și de politicieni

Rima Hassan, o europarlamentară franceză, cunoscută pentru poziția sa pro-Gaza, a susținut declarațiile comentatorului elvețian.

„A vorbit în numele poporului”, a transmis Rima Hassan, pe contul său de socializare.

Incidentul s-a produs la doar câteva zile după controversa din jurul sportivului ucrainean Vladislav Heraskevych. Acesta a fost exclus din competiția de sanie pentru că și-a decorat casca de concurs cu imagini ale sportivilor ucraineni uciși în timpul războiului.