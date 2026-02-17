Prima pagină » Sport » Marian Aioani, portarul titular de la FC Rapid, sub supraveghere medicală după accidentarea din meciul cu Farul

FC Rapid București a anunțat, marți, că portarul Marian Aioani se află sub supraveghere medicală după ce a acuzat dureri la nivelul coapsei în timpul partidei cu Farul Constanța, din etapa a 27-a a Superliga României.
17 feb. 2026, Sport

Potrivit clubului giuleștean, în urma testelor efectuate, Aioani va urma un program de recuperare. Durata estimativă a absenței va fi stabilită în perioada următoare.

Portarul în vârstă de 26 de ani a început ca titular partida de la Constanța (scor 3-1 pentru Farul), însă în minutul 28 s-a așezat pe gazon, acuzând probleme musculare.

După intervenția echipei medicale, acesta nu a mai putut continua jocul și a fost înlocuit un minut mai târziu.

Antrenorul Costel Gâlcă l-a trimis pe teren pe Dejan Iliev, transferat în această iarnă de la UTA Arad. Pentru Iliev, meciul cu Farul a fost al doilea în tricoul Rapidului, după cel disputat împotriva Petrolul Ploiești (1-1).

Aioani a părăsit terenul pe propriile picioare, însă cu dificultate.

Nu este prima dată când portarul se confruntă cu probleme musculare. El a ratat și la finalul sezonului trecut mai multe partide din cauza unor accidentări similare.

Accidentarea portarului vine într-un moment cât se poate de nepotrivit.

Pentru Rapid, care ocupă locul 3 în clasament, urmează sâmbătă derbiul cu Dinamo București, a doua clasată din Superligă.

