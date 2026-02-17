Marian Aioani, portarul titular de la FC Rapid, sub supraveghere medicală după accidentarea din meciul cu Farul

Potrivit clubului giuleștean, în urma testelor efectuate, Aioani va urma un program de recuperare. Durata estimativă a absenței va fi stabilită în perioada următoare.

Portarul în vârstă de 26 de ani a început ca titular partida de la Constanța (scor 3-1 pentru Farul), însă în minutul 28 s-a așezat pe gazon, acuzând probleme musculare.

După intervenția echipei medicale, acesta nu a mai putut continua jocul și a fost înlocuit un minut mai târziu.

Antrenorul Costel Gâlcă l-a trimis pe teren pe Dejan Iliev, transferat în această iarnă de la UTA Arad. Pentru Iliev, meciul cu Farul a fost al doilea în tricoul Rapidului, după cel disputat împotriva Petrolul Ploiești (1-1).

Aioani a părăsit terenul pe propriile picioare, însă cu dificultate.

Nu este prima dată când portarul se confruntă cu probleme musculare. El a ratat și la finalul sezonului trecut mai multe partide din cauza unor accidentări similare.

Accidentarea portarului vine într-un moment cât se poate de nepotrivit.

Pentru Rapid, care ocupă locul 3 în clasament, urmează sâmbătă derbiul cu Dinamo București, a doua clasată din Superligă.