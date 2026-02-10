Prima pagină » Sport » CFR Cluj – Rapid, derbi „feroviar” în prima zi a ultimei etape din grupele Cupei României

Partida CFR Cluj – Rapid, programată marți, de la ora 20:00, pe stadionul „Dr. Constantin Rădulescu”, este capul de afiș al primei zile din ultima etapă a fazei grupelor Cupei României. Meciul din Gruia este decisiv pentru stabilirea echipelor calificate în sferturile de finală din Grupa A.
Foto: GEORGE FLUSTER / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
10 feb. 2026, 10:58, Sport

Înaintea rundei finale din grupele Cupei României, FC Argeș conduce grupa, cu 6 puncte, urmată de CFR Cluj, cu 4 puncte, și Rapid, cu 3 puncte. Metaloglobus și CSM Slatina sunt deja eliminate din competiție.

Pentru formația pregătită de Costel Gâlcă, ecuația calificării este simplă. Doar o victorie în meciul cu CFR o menține în cursa pentru sferturi. Un rezultat de egalitate sau o înfrângere ar însemna eliminarea giuleștenilor încă din faza grupelor.

De partea cealaltă, CFR Cluj are la dispoziție două variante din trei pentru a merge mai departe.

Un succes ar asigura calificarea ardelenilor. De asemenea, un egal ar putea fi suficient, în funcție de rezultatul meciului dintre FC Argeș și CSC Dumbrăvița, disputat tot marți, de la ora 20:00.

În cazul unei victorii, Rapid ar ajunge la 6 puncte și ar depinde de deznodământul partidei FC Argeș – Dumbrăvița pentru stabilirea poziției finale în grupă.

Tot marți, de la ora 14:00, este programată partida Sănătatea Cluj – Petrolul Ploiești. Ambele echipe sunt deja eliminate.

Sănătatea Cluj ocupă ultimul loc în Grupa B, fără niciun punct. Petrolul se află pe locul 5, penultimul, cu un singur punct.

