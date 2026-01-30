CFR a câștigat cu Metaloglobus, 4-2, după ce a fost condusă de două ori

Metaloglobus a deschis scorul în minutul 0, prin Stefan Visić. CFR a egalat rapid, în minutul 14, prin Alibek Aliev. La pauză, scorul a fost 1-1.
Adrian Sîrbu a readus-o pe Metaloglobus în avantaj în minutul 51. CFR a egalat în minutul 71, prin Andrei Cordea, din penalty.
Finalul a aparținut gazdelor: Meriton Korenica a făcut 3-2 în minutul 88, cu un șut la colțul lung, iar Cordea a închis tabela în minutul 89, reușind dubla.
CFR Cluj ocupă locul 8, cu 35 de puncte după 24 de meciuri. Metaloglobus este pe ultimul loc, cu 11 puncte.
CFR Cluj: M. Popa – Kun, Sinyan, M. Ilie, Abeid – Păun, Muhar, Djokovic – Cordea, Aliev, Korenica;
Rezerve: Vâlceanu, Gal, Camora, Masic, Braun, Keita, Perianu, Fica, Șfaiț, Biliboc, Zahovic, Slimani;
Antrenor: Daniel Pancu.
Metaloglobus: Gavrilaș – A. Gheorghe, Bădescu, Pasagic, R. Neacșu – D. Irimia, Fl. Purece, Sabater, Dr. Irimia – Visic, Ely Lopes;
Rezerve: Nedelcovici, Huiban, Sava, Zakir, Barreto, Abbey, Sârbu, Lis, Cestor, Ghimfuș;
Antrenor: Mihai Teja.