CFR a câștigat cu Metaloglobus, 4-2, după ce a fost condusă de două ori

CFR Cluj a câștigat cu 4-2 meciul cu Metaloglobus, pe teren propriu, în etapa a 24-a din Superligă, după ce a întors scorul de două ori.
Sursa foto: Flaviu Buboi/Mediafax Foto
Iulian Moşneagu
30 ian. 2026, 19:35, Sport

Metaloglobus a deschis scorul în minutul 0, prin Stefan Visić. CFR a egalat rapid, în minutul 14, prin Alibek Aliev. La pauză, scorul a fost 1-1.

Adrian Sîrbu a readus-o pe Metaloglobus în avantaj în minutul 51. CFR a egalat în minutul 71, prin Andrei Cordea, din penalty.

Finalul a aparținut gazdelor: Meriton Korenica a făcut 3-2 în minutul 88, cu un șut la colțul lung, iar Cordea a închis tabela în minutul 89, reușind dubla.

CFR Cluj ocupă locul 8, cu 35 de puncte după 24 de meciuri. Metaloglobus este pe ultimul loc, cu 11 puncte.

Echipele de start

CFR Cluj: M. Popa – Kun, Sinyan, M. Ilie, Abeid – Păun, Muhar, Djokovic – Cordea, Aliev, Korenica;

Rezerve: Vâlceanu, Gal, Camora, Masic, Braun, Keita, Perianu, Fica, Șfaiț, Biliboc, Zahovic, Slimani;

Antrenor: Daniel Pancu.

Metaloglobus: Gavrilaș – A. Gheorghe, Bădescu, Pasagic, R. Neacșu – D. Irimia, Fl. Purece, Sabater, Dr. Irimia – Visic, Ely Lopes;

Rezerve: Nedelcovici, Huiban, Sava, Zakir, Barreto, Abbey, Sârbu, Lis, Cestor, Ghimfuș;

Antrenor: Mihai Teja.

