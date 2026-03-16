Derbi de Cluj în Superligă. Universitatea și CFR se întâlnesc în prima etapă din play-off

Este derbi de Cluj luni în Superligă. Universitatea și CFR joacă de la ora 20.00 în prima etapă a play-off-ului.
Foto: FLAVIU BUBOI / MEDIAFAX FOTO
Cosmin Pirv
16 mart. 2026, 10:19, Sport

U Cluj nu au mai pierdut în campionat pe teren propriu din 1 noiembrie 2025, atunci când echipa era învinsă de FCSB cu 0-2. Au urmat acasă șapte succese și o remiză.

De cealaltă parte, CFR Cluj vine după 11 victorii la rând pe prima scenă, o serie unică în SuperLigă pe durata unui sezon în ultimele 19 stagiuni, scrie LPF în avancronica partidei.

Cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiție internă de 40 de ori, de opt ori s-a impus Universitatea, de 20 de ori a câștigat CFR, iar alte 12 partide s-au terminat la egalitate.

FC Botoșani-Unirea în play-out

În play-out, luni, de la ora 17.30, este programat meciul dintre FC Botoșani și Unirea.

Moldovenii au reușit o singură victorie în ultimele 12 etape, după ce în 8 februarie s-au impus cu 3-0 în fața Metaloglobus. De celaltă parte, 19 înfrângeri au suferit ialomițenii pe durata ediției în curs.

Cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiție internă de cinci ori, de trei ori s-au impus botoșănenii, un joc a fost câștigat de ialomițeni, iar o partidă s-a terminat la egalitate.

 

