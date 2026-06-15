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Surpriză uriașă la Campionatul Mondial: Spania s-a împiedicat de Capul Verde

Spania s-a împiedicat de Capul Verde la primul meci al ibericilor la Cupa Mondială de fotbal 2026. Surpriza uriașă s-a produs pe Mercedes-Benz Stadium din Atlanta.
Surpriză uriașă la Campionatul Mondial: Spania s-a împiedicat de Capul Verde
Sursa foto: Hepta
Petru Mazilu
15 iun. 2026, 21:08, Sport
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Partida Spania-Capul Verde s-a jucat luni și s-a încheiat cu scorul 0-0. Este o surpriză uriașă în condițiile în care Spania reprezintă una dintre marile favorite la câștigarea trofeului.

Capul Verde, o țară cu doar jumătate de milion locuitori, a debutat la Cupa Mondială. Printre jucătorii africani de pe teren a fost Joao Paulo de la FCSB.

Spania – Capul Verde a fost meciul de deschidere a grupei H la CM 2026. Din grupă mai fac parte Uruguay și Arabia Saudită.

Din fiecare din cele 12 grupe se califică în fazele eliminatorii primele două echipe dar și cele mai bune opt formații de pe locul trei.

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