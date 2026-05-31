Superliga de fotbal. Farul Constanța se salvează în extremis de la retrogradare

Partida Farul Constanța-Chindia Târgoviște s-a jucat duminică seara. Meciul a fost decis la lovituri de la 11 metri deoarece scorul după 90 de minute și prelungiri a fost egal 1-1. Egal a fost și în manșa tur, scorul de atunci fiind 3-3.

Duminică, atacantul târgoviștenilor Daniel Florea a deschis scorul în minutul 9. Gazdele au egalat în minutul 56 prin golul lui Eduard Radaslavescu. Deoarece nu s-a mai înscris niciun gol până la finalul celor 90 de minute, au fost prelungiri.

Nici acolo nu au fost reușite astfel încât echipa care va juca sezonul viitor în Superliga a fost stabilită la lovituri de la 11 metri. Constănțenii au înscris de patru ori, iar târgoviștenii au ratat două lovituri.

Ultima partidă de baraj promovare/retrogradare va fi FC Voluntari-FC Hermannstadt. Meciul se va disputa luni, de la ora 20.30. În tur, sibienii s-au impus pe teren propriu, scor 3-2.

Corvinul Hunedoara și Sepsi Sf. Gheorghe au promovat direct în Superliga, fără meciuri de baraj, datorită clasării pe primele două locuri în clasamentul Ligii a II-a.

Din Superliga au mai retrogradat Unirea Slobozia și Metaloglobus București.