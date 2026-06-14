Universitatea Cluj anunță transferul lui Friday Adams, fost jucător al FC Botoșani

Potrivit clubului Universitatea Cluj, care a obținut medaliile de argint în sezonul trecut, Friday Adams a ajuns la un acord cu formația ardeleană încă din luna ianuarie și s-a alăturat lotului din postura de jucător liber de contract.

Adams este un fotbalist polivalent, capabil să evolueze atât ca fundaș dreapta, cât și în banda dreaptă a liniei de mijloc. Oficialii Universității Cluj mizează pe experiența acumulată de acesta în Superliga României, unde a devenit unul dintre oamenii de bază ai formației moldovene.

Noul jucător al „studenților” și-a început cariera la academia Ikon Allah Kaduna din Nigeria, înainte de a trece la FDC Vista, în Rusia. În vara anului 2022 a semnat primul contract la nivel de seniori cu FC Noah, din Armenia.

Pentru formația armeană a adunat 35 de apariții în sezonul 2022-2023, reușind două goluri și o pasă decisivă. Evoluțiile sale i-au adus transferul la FC Botoșani, unde a bifat 81 de meciuri în toate competițiile, marcând un gol și oferind trei pase decisive.

În sezonul recent încheiat, Adams a disputat 27 de partide pentru echipa din nordul Moldovei, după ce în stagiunea precedentă devenise una dintre piesele importante ale formației, cu 31 de apariții.