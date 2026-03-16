ACSH Gheorgheni și Corona Brașov avansează în semifinalele Erste Liga la hochei pe gheață

Formația din Gheorgheni, proaspăt devenită campioană a României, a trecut de Sport Club Csíkszereda, cu scorul de 6-2 în meciul patru al seriei, disputat la Miercurea Ciuc. Astfel, echipa din Gheorgheni a închis confruntarea cu 4-0 la general în sferturile Erste Liga.

Gazdele au deschis scorul prin Conor Ian MacEachern în minutul 4, însă oaspeții au egalat înainte de prima pauză prin Christopher Bodó.

În partea secundă, echipa din Gheorgheni a făcut diferența, marcând de patru ori prin Janne Jeremias Vayrynen și Péter Vincze, autor a două goluri, precum și prin Daniel Tranca.

Csíkszereda a redus din diferență prin Nicholas James Ritchie, dar finalul a aparținut tot oaspeților, care au mai punctat o dată prin Bodó, în poarta goală.

În cealaltă serie încheiată luni, Corona Brașov a învins clar FEHA19 cu 6-0 în deplasare și a câștigat seria cu 4-0.

Brașovenii au rezolvat meciul încă din primul sfert de oră, când au înscris de două ori prin Zsombor Molnár și Jeremy Douglas Welsh.

Diferența a continuat să crească în treimea următoare, după golurile marcate de Jared Michael Van Wormer și Philippe Cornet. În ultima parte a jocului au mai înscris Balázs Gajdó și Radim Valchar, stabilind scorul final.

Corona Brașov este vicecampioană națională și a încheiat sezonul regulat din Erste Liga pe prima poziție, fiind urmată de formația din Gheorgheni la un singur punct.

Tot luni seară, DEAC Jegkorong Debrecen a învins pe DVTK Jegesmedvék, scor 4-3, și a egalat la 2 scorul la general.

În celălalt sfert de finală, Budapest Jégkorong Akadémia HC conducea la general cu 2-1 pe Ujpest.

Erste Liga este o ligă internațională de hochei pe gheață din Europa Centrală, în care participă cluburi în principal din Ungaria și România. În diferite perioade au evoluat și echipe din alte țări din regiune.