Volei Alba Blaj și Corona Brașov luptă pentru ultimul loc în finala Diviziei A1 la volei feminin, după calificarea dramatică a CSO Voluntari

Volei Alba Blaj și Corona Brașov și-au împărțit victoriile în primele două meciuri ale seriei semifinale. Fiecare echipă a câștigat meciurile de pe teren propriu cu 3-2.

În partida de la Blaj, formația gazdă pornește favorită, datorită experienței în meciurile decisive, dar și a avantajului terenului propriu. În plus, în sezonul regulat, campioana en-titre s-a impus în ambele partide disputate cu echipa din Brașov, scor 3-1 pe teren propriu, respectiv 3-2 în deplasare.

Corona Brașov a demonstrat, totuși, că se poate ridica la nivelul deținătoarei titlului.

Câștigătoarea se va confrunta în finala campionatului cu CSO Voluntari, vicecampioană în sezonul trecut.

Formația din Voluntari s-a impus marți seară, în sala „Gabriela Szabo”, în fața celor de la CS Dinamo București, în meciul decisiv al semifinalei, după ce a revenit de la 1-2 la seturi.

Echipa ilfoveană s-a impus cu scorul de 3-2 (25-17, 17-25, 23-25, 25-22, 15-9), încheind seria cu 2-1 la general și calificându-se pentru a treia oară consecutiv în finala campionatului.

Principala realizatoare de la CSO Voluntari a fost Nicole Van de Vosse, cu 21 de puncte. De cealaltă parte, lider la Dinamo a fost Oleksandra Milenko (19 puncte).

Tot miercuri seară, este programat și meciul decisiv din ultimul sfert de finală rămas de disputat în campionatul masculin de volei.

Dinamo București primește vizita formației Corona Brașov, de la ora 17:00, după ce fiecare echipă a câștigat pe teren propriu partidele anterioare.

În semifinale sunt deja calificate Steaua București, Arcada Galați și SCM Zalău.