Patinatoarea Julia Sauter, despre experiența olimpică: Fiecare zi a fost incredibilă. Foarte fericită că pot reprezenta România încă un an

„A fost cu adevărat cea mai frumoasă perioadă. Fiecare amintire pe care am creat-o acolo, începând de la echipamente, apoi plecarea la Milano și faptul că am fost portdrapel a fost deja ceva extraordinar. Apoi participarea la concurs, reprezentând România în cel mai bun mod posibil… Pentru mine, a fost pur și simplu cel mai frumos lucru”, a declarat Julia Sauter, într-un interviu acordat clubului Corona Brașov, la care este legitimată, publicat miercuri.

Julia Sauter a încheiat competiția pe locul al 17-lea, cu recorduri personale, stabilind cea mai bună clasare olimpică înregistrată de România în proba feminină de patinaj artistic de-a lungul istoriei.

Sauter, sportivă originară din Germania, care are cetățenie română, a fost portdrapel la ceremonia de închidere a Jocurilor Olimpice.

Sportiva a vorbit și despre emoțiile avute după programul scurt.

„Eram deja foarte fericită că m-am calificat, pentru că se aștepta mult de la mine să ajung în finală. Faptul că am reușit asta a fost deja extraordinar. I-am avut alături pe părinții mei și pe soțul meu și a fost minunat să trăiesc acel moment alături de ei”, a mai spus Sauter.

Întrebată care a fost cel mai important aspect al experienței olimpice, Sauter a evidențiat atmosfera unică.

„Pentru mine, faptul că am stat în Satul Olimpic și că am fost portdrapel pentru România a fost ceva special. Fiecare zi a fost incredibilă. Iar ceremonia de închidere și apoi revenirea acasă, unde m-au întâmpinat copiii de la club, după toți acești ani de muncă, a fost ca o cireașă de pe tort”, a completat patinatoarea.

Afectată emoțional înainte de Campionatele Mondiale

După Jocurile Olimpice, Julia Sauter a participat și la Campionatele Mondiale, unde a avut însă o evoluție ezitantă.

„A fost foarte dificil, pentru că am avut parte de multă expunere în timpul Jocurilor Olimpice. După aceea am fost foarte obosită emoțional și nu eram sigură dacă voi continua sau nu (n.r. – activitatea sportivă). Au fost multe emoții amestecate și mi-a fost greu să îmi mențin forma. Din păcate, nu am reușit să arăt cea mai bună evoluție, dar experiența și Campionatul Mondial în sine au fost foarte frumoase”, a spus patinatoarea.

Despre viitor, Sauter a menționat că va lua lucrurile pas cu pas, confirmând că va mai participa încă un an în competiții.

„Cu siguranță voi continua în sezonul următor și sunt foarte fericită că pot reprezenta România încă un an. Apoi, vom vedea. Voi lua lucrurile an de an de acum înainte”, a spus ea.

Sauter a avut și un mesaj pentru copiii care vor să urmeze patinajul artistic.

„Patinajul artistic este un sport foarte dificil, așa că trebuie să fii foarte disciplinat, determinat, să muncești din greu în fiecare zi și să crezi în tine”, a conchis patinatoarea.