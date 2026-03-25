Julia Sauter se califică la programul liber al Campionatului Mondial de Patinaj Artistic. Locul 23 la programul scurt

Julia Sauter a acumulat 52,67 puncte la programul scurt, la care la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina a stabilit record personal, cu 63,16 puncte. Primele 24 de sportive au avansat la programul liber.

Ea a evoluat în grupa a patra din șase, având o misiune dificilă după ce prima săritură din program – un triplu Lutz – triplu Toe Loop – a fost ratată, executând doar un simplu Lutz.

Patinatoarea româncă, care are cea mai bună clasare mondială pe locul 19, a depășit momentul dificil și a reușit să ducă programul la capăt.

Înainte de programul scurt, patinatoarea a avut un atac de panică.

„Dintr-odată, nu mai știam ce se întâmplă sau unde mă aflu. Și nu mi s-a mai întâmplat asta de mult timp. Dar, totul se întâmplă cu un motiv. Mă bucur că m-am calificat pentru programul liber și sunt mândră că, după săritura Lutz simplă de la început, am reușit să-mi regăsesc spiritul de luptătoare. Voi lupta în programul liber”, a declarat Sauter, potrivit Golden Skate.

În fruntea clasamentului după programul scurt s-au aflat japonezele Kaori Sakamoto și Mone Chiba, cu 79,31, respectiv 78,45 puncte, urmate de americanca Amber Glenn, cu 72,65 puncte.

Alysa Liu, campioana olimpică de la Milano-Cortina și campioana mondială en-titre, nu participă competiția de la Praga.