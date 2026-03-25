Julia Sauter se califică la programul liber al Campionatului Mondial de Patinaj Artistic. Locul 23 la programul scurt

Julia Sauter se califică la programul liber al Campionatului Mondial de Patinaj Artistic. Locul 23 la programul scurt

Patinatoarea română Julia Sauter a reușit miercuri calificarea în cea de-a doua parte a Campionatului Mondial de Patinaj Artistic - Praga 2026, programul liber, care va avea loc vineri după-amiază, după ce a încheiat programul scurt pe locul 23.
Foto: Shunik Denisovich / Anadolu/ABACAPRESS.COM
Petre Apostol
25 mart. 2026, 17:44, Sport

Julia Sauter a acumulat 52,67 puncte la programul scurt, la care la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina a stabilit record personal, cu 63,16 puncte. Primele 24 de sportive au avansat la programul liber.

Ea a evoluat în grupa a patra din șase, având o misiune dificilă după ce prima săritură din program – un triplu Lutz – triplu Toe Loop – a fost ratată, executând doar un simplu Lutz.

Patinatoarea româncă, care are cea mai bună clasare mondială pe locul 19, a depășit momentul dificil și a reușit să ducă programul la capăt.

Înainte de programul scurt, patinatoarea a avut un atac de panică.

„Dintr-odată, nu mai știam ce se întâmplă sau unde mă aflu. Și nu mi s-a mai întâmplat asta de mult timp. Dar, totul se întâmplă cu un motiv. Mă bucur că m-am calificat pentru programul liber și sunt mândră că, după săritura Lutz simplă de la început, am reușit să-mi regăsesc spiritul de luptătoare. Voi lupta în programul liber”, a declarat Sauter, potrivit Golden Skate.

În fruntea clasamentului după programul scurt s-au aflat japonezele Kaori Sakamoto și Mone Chiba, cu 79,31, respectiv 78,45 puncte, urmate de americanca Amber Glenn, cu 72,65 puncte.

Alysa Liu, campioana olimpică de la Milano-Cortina și campioana mondială en-titre, nu participă competiția de la Praga.

