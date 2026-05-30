Prima pagină » Sport » Liverpool l-a demis pe antrenorul principal

Liverpool l-a demis pe antrenorul principal

Liverpool l-a demis pe antrenorul Arne Slot după un sezon dezamăgitor în Premier League, terminând pe locul 5. Cu toate acestea, vestea vine la doar 12 luni după câștigarea titlului, iar olandezul a declarat în urmă cu doar două săptămâni că se așteaptă să rămână.
Liverpool l-a demis pe antrenorul principal
Hepta/Mediafax Foto
Laurentiu Marinov
30 mai 2026, 16:33, Sport
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Antrenorul Arne Slot a fost demis de Liverpool. Tehnicianul olandez va părăsi echipa cu efect imediat, potrivit Sky News.

Antrenorul principal a câștigat Premier League în primul său sezon la Liverpool, dar apoi a avut o campanie dificilă în acest an.

Au terminat pe locul 5, deoarece echipa s-a chinuit să performeze, iar Slot a părut să se certe cu vedeta Mohammed Salah.

Postând pe X la scurt timp după confirmarea plecării lui Arne Slot, Liverpool FC a anunțat că clubul va fi „întotdeauna recunoscător” după victoria clubului în Premier League.

„Arne pleacă cu recunoștința noastră, cu un titlu în Premier League pe numele său și știind că el și familia sa vor fi mereu bineveniți înapoi pe Anfield”, a precizat clubul în comunicat.

Liverpool caută un nou antrenor

Liverpool a declarat că se caută succesorul lui Arne Slot „în curs de desfășurare”.

Recent plecat antrenorul principal al lui Bournemouth, Andoni Iraola, este favoritul pentru a-l succeda pe Arne Slot, potrivit Sky Sports News.

Acesta adaugă că se așteaptă ca discuțiile oficiale să înceapă în curând.

Iraola a impresionat în perioada petrecută la Cherries, conducându-i spre primul lor meci european cu o clasă pe locul șase în acest sezon. În ciuda unui început dificil pe coasta de sud, Iraola a pierdut șapte din primele 11 meciuri, cucerindu-și rapid fanii și adversarii.

 

 

Recomandarea video

EXCLUSIV VIDEO: Momentul în care drona rusească se prăbușește și explodează pe blocul din Galați
G4Media
Cum a ajuns Nicolae Ceaușescu în programul oficial al finalei Champions League, PSG - Arsenal: „Un fior în corp care te pregătește”
GSP.ro
Cum și-a scris Rusia propria istorie în Asia Centrală. „Kârgâzii sunt un popor leneș și hoț. Îi poți vâna, dar nu-i poți mânca”
Gandul
'Profetul Apocalipsei', predicții TULBURĂTOARE pentru restul anului 2026. A prezis moartea Reginei Elisabeta a II-a, iar acum...😲
Cancan
Simona Halep, bogată și divorțată, a atras toate privirile cu apariția ei la gala pentru Nadia Comăneci. Și-a făcut selfie în oglindă
Prosport
Premiat la Gopo, „Comatogen” pune sub lupă ipocrizia umană. Regizorul Igor Cobileanski: „Aproape orice spectator va regăsi decizii de care ar fi capabil, dacă e sincer cu sine”
Libertatea
Care este cea mai norocoasă zi din luna iunie 2026, pentru fiecare zodie în parte
CSID
TOP 5 trasee pe care să le parcurgi cu mașina în minivacanța de Rusalii
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia