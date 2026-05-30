Liverpool l-a demis pe antrenorul principal

Antrenorul Arne Slot a fost demis de Liverpool. Tehnicianul olandez va părăsi echipa cu efect imediat, potrivit Sky News.

Antrenorul principal a câștigat Premier League în primul său sezon la Liverpool, dar apoi a avut o campanie dificilă în acest an.

Au terminat pe locul 5, deoarece echipa s-a chinuit să performeze, iar Slot a părut să se certe cu vedeta Mohammed Salah.

Postând pe X la scurt timp după confirmarea plecării lui Arne Slot, Liverpool FC a anunțat că clubul va fi „întotdeauna recunoscător” după victoria clubului în Premier League.

„Arne pleacă cu recunoștința noastră, cu un titlu în Premier League pe numele său și știind că el și familia sa vor fi mereu bineveniți înapoi pe Anfield”, a precizat clubul în comunicat.

Liverpool caută un nou antrenor

Liverpool a declarat că se caută succesorul lui Arne Slot „în curs de desfășurare”.

Recent plecat antrenorul principal al lui Bournemouth, Andoni Iraola, este favoritul pentru a-l succeda pe Arne Slot, potrivit Sky Sports News.

Acesta adaugă că se așteaptă ca discuțiile oficiale să înceapă în curând.

Iraola a impresionat în perioada petrecută la Cherries, conducându-i spre primul lor meci european cu o clasă pe locul șase în acest sezon. În ciuda unui început dificil pe coasta de sud, Iraola a pierdut șapte din primele 11 meciuri, cucerindu-și rapid fanii și adversarii.