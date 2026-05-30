PSG – Arsenal, finala UEFA Champions League 2026. Ora meciului, echipe probabile și miza duelului de pe Puskás Aréna

Partida este programată să înceapă la ora 19:00, ora României, pe Puskás Aréna, iar interesul este uriaș înaintea confruntării care va decide noua campioană a Europei.

PSG vine după un parcurs impresionant în actuala ediție a competiției și se bazează pe unul dintre cele mai productive atacuri din fotbalul european. Formația pregătită de Luis Enrique a impresionat prin forța ofensivă și eficiența din fața porții, fiind una dintre echipele cu cele mai multe goluri marcate în actualul sezon de Champions League.

De cealaltă parte, Arsenal traversează unul dintre cei mai buni ani din ultimii ani și ajunge în ultimul act al competiției după o campanie europeană solidă. Echipa antrenată de Mikel Arteta s-a remarcat prin organizarea defensivă și constanța rezultatelor, fiind considerată una dintre cele mai greu de învins formații din Europa.

Finala pune față în față două filosofii diferite de joc: ofensiva spectaculoasă a francezilor și disciplina tactică a londonezilor.

Echipe probabile

PSG: Safonov – Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes – Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz – Doue, Ousmane Dembele, Kvaratskhelia.

Arsenal: David Raya – Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapie – Lewis-Skelly, Declan Rice – Bukayo Saka, Martin Odegaard, Leandro Trossard – Viktor Gyokeres.

Miza finalei

Pentru Arsenal, meciul reprezintă șansa de a cuceri în premieră trofeul UEFA Champions League și de a scrie una dintre cele mai importante pagini din istoria clubului.

În tabăra pariziană, obiectivul este confirmarea statutului de forță a fotbalului european și adăugarea unui nou trofeu continental în palmares.