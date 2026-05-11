Se cunosc jumătate dintre echipele participante în UEFA Champions League 2026/2027

Printre cluburile care și-au asigurat matematic prezența în UEFA Champions League se numără Arsenal, Manchester City și Manchester United din Anglia, Inter Milano din Italia, precum și Bayern Munchen, Borussia Dortmund și RB Leipzig din Germania.

În Spania, și-au securizat deja biletele pentru ediția viitoare FC Barcelona, Real Madrid, Villarreal CF și Atlético Madrid.

Din Franța, Paris Saint-Germain și RC Lens sunt deja calificate.

Lista echipelor deja calificate mai include pe PSV Eindhoven și Feyenoord din Țările de Jos, FC Porto din Portugalia, Galatasaray din Turcia și Șahtior Donețk din Ucraina.

UEFA a confirmat că formația ucraineană va intra direct în faza principală a competiției, deoarece viitoarea câștigătoare a actualei ediții a Ligii Campionilor, Arsenal sau Paris Saint-Germain, este deja calificată prin campionatul intern.

Noua ediție a UEFA Champions League va continua formatul cu 36 de echipe introdus recent de UEFA, cu o fază principală tip campionat înaintea rundelor eliminatorii.