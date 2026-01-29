CFR Cluj a anunțat transferul unui atacant cu selecții în Naționala Sloveniei

Clubul din gruia a anunțat că de joi Luka Zahović este noul atacant al echipei.

Acesta a jucat în Slovenia, la Maribor, pentru care a evoluat în 196 de meciuri, a înscris 81 de goluri și a oferit 19 pase decisive.

Alături de aceasta, a cucerit de cinci ori titlul de campion al Sloveniei, fiind golgheterul competiției în două dintre aceste sezoane.

În ultimul an și jumătate, Luka Zahović a îmbrăcat tricoul polonezilor de la Gornik Zabrze, unde a disputat 41 de partide și a contribuit decisiv la 15 goluri. De-a lungul carierei, atacantul a mai jucat în Polonia pentru Pogon Szczecin și la Heerenveen, formație din Țările de Jos.

La nivel internațional, Luka Zahović are 15 selecții pentru Naționala Sloveniei.