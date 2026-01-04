CFR Cluj a anunțat transferul atacantului Alibek Aliev

Potrivit unui comunicat al clubului, Alibek Aliev are 29 de ani și în ultimele sezoane a evoluat pentru Osters IF. La echipa suedeză, atacantul a bifat 63 de meciuri, a înscris 25 de goluri și a reușit 6 pase decisive.

De-a lungul carierei, Alibek a mai îmbrăcat tricoul echipelor suedeze GAIS, Örgryte, Dalkurd, Varbergs BoIS sau FC Trollhättan, iar în afara Suediei acesta a mai evoluat pentru CSKA Moscova și pentru echipa finlandeză FF Jaro. De asemenea, acesta a bifat selecții pentru Echipa Națională a Suediei, la nivel de juniori.

În Superligă, CFR Cluj este pe locul 11, cu 26 de puncte.