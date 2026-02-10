Cupa României la fotbal. Echipa Rapid a fost eliminată din competiție

Echipa de fotbal Rapid Bucuresti si echipa FC Csikszereda s-au intalnit intr-un meci din Liga 1, etapa 18, vineri, 28 noiembrie 2025, pe stadionul Giulesti din Bucuresti. ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO

Echipa Rapid București a fost eliminată din Cupa României. Formația bucureșteană a terminat la egalitate partida disputată marți seara la Cluj-Napoca. Meciul cu CFR din ultima etapă a grupelor Cupei s-a terminat la egalitate, scor 1-1.

În cea de a doua partidă a grupei FC Argeș s-a impus în deplasare, scor 2-1, în fața formației CSC Dumbrăvița. Argeșenii au câștigat grupa având punctaj maxim, 9 puncte. Pe locul doi s-a situat CFR, 5 puncte.

Rapid a terminat grupa pe locul trei cu 4 puncte. Următoarele echipe calificate în faza superioară a Cupei României vor fi decise miercuri și joi.