Câștigătorul Cupei Mondiale, Sergio Ramos, a cumpărat Sevilla

„Achiziția a fost deja convenită. Se așteaptă demersuri oficiale și formale cu avocații înainte de anunț”, a declarat el. Potrivit postului de radio Cadena Ser, tranzacția este evaluată la 450 de milioane de euro.

Sergio Ramos este un produs al sistemului de tineret al Sevillei, jucând pentru echipă din 2004 până în 2005 și din nou din 2023 până în 2024.

Fotbalistul a reprezentat și echipa Real Madrid din 2005 până în 2021, unde a câștigat cinci titluri spaniole și patru titluri ale Ligii Campionilor.

Din 2021 până în 2023, Ramos a jucat pentru Paris Saint-Germain, unde a câștigat două titluri naționale.

Ultimul său club a fost clubul mexican Monterrey, pe care l-a părăsit în 2025, la expirarea contractului său. Cu echipa națională a Spaniei, fundașul a câștigat Cupa Mondială din 2010 și a devenit dublu campion european (2008, 2012).

Sevilla ocupă locul 13 în clasamentul campionatului spaniol, cu 40 de puncte după 35 de etape.