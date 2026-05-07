Palatul Parlamentului, luminat în culorile Steaua. „Noaptea magică” de la Sevilla

În această seară, cu prilejul împlinirii a 40 de ani de când Steaua București a câștigat Cupa Campionilor Europeni, Palatul Parlamentului va fi luminat în roșu și albastru, culorile îndrăgitei echipe sportive.
Sursă foto: Facebook / Steaua București
Daiana Rob
07 mai 2026, 09:36, Social

Demersul, realizat la solicitarea Clubului Sportiv al Armatei, a fost aprobat, luni, de Biroul Permanent al Camerei Deputaților. 

„Momentul aniversar amintește de performanța istorică din 1986, considerată un reper al excelenței sportive românești și al afirmării pe plan internațional”, potrivit Asociației Steaua. 

Astfel, fațada principală a Palatului Parlamentului va fi luminată, joi seară, în culorile roșu și albastru, între orele 20:00 – 23:00, oferind bucureștenilor și vizitatorilor un omagiu vizual dedicat uneia dintre cele mai importante victorii din istoria fotbalului românesc.

În urmă cu 40 de ani, în această zi, Steaua București a învins-o pe FC Barcelona pe stadionul „Ramón Sánchez Pizjuán” din Sevilla, câștigând Cupa Campionilor Europeni.

„Noaptea magică” de la Sevilla

Steaua București a numit meciul „istoric” drept: „noapte magică”.

În noaptea magică de la Sevilla, pe 7 mai 1986, timpul parcă s-a oprit în loc. Sub cerul cald al Spaniei, pe gazonul masă de biliard, s-a scris o poveste pe care niciun român nu o va uita vreodată. Finala Cupei Campionilor Europeni 1986 nu a fost doar un meci. A fost momentul în care niște oameni au devenit simboluri, în care o echipă a devenit legendă”, se arată în mesajul aniversar publicat de Steaua București. 

Clubul a vorbit și despre penalty-urile istorice apărate de Duckadam. 

„Helmuth Duckadam, cu mâinile lui, cu privirea fixă și destinul scris în palme, a făcut imposibilul posibil. Patru penalty-uri apărate. Patru bătăi de inimă care au ținut o țară întreagă în viață”, potrivit clubului.

În acea noapte, după acel meci istoric, „Europa nu doar că ne-a văzut, dar a auzit pentru prima dată numele Steaua București rostit cu respect, cu admirație”, mai precizează clubul.

„Eroii nu s-au născut atunci, dar atunci au fost recunoscuți. Și au devenit ai noștri pentru totdeauna. Eroii de la Sevilla”, a conchis Steaua București. 

Reamintim că eroii de la Sevilla vor fi decorați cu „Ordinul Național pentru Merit” de președintele Nicușor Dan. De asemenea, BNR, lansează, joi, o monedă aniversară cu sigla „Steaua București” cu prilejul aniversării a 40 de ani de la victoria de la Sevilla.

