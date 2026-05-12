Prima pagină » Sport » Sorana Cîrstea o învinge pe Ostapenko și ajunge în semifinale la Roma

Sorana Cîrstea o învinge pe Ostapenko și ajunge în semifinale la Roma

Sorana Cîrstea s-a calificat în semifinalele turneului WTA 1000 de la Roma, după ce a învins-o marți pe letona Jelena Ostapenko.
Sorana Cîrstea o învinge pe Ostapenko și ajunge în semifinale la Roma
Sursa: FLORIN BALTATOIU / MEDIAFAX FOTO
Cosmin Pirv
12 mai 2026, 16:00, Sport
Adaugă ca sursă preferată în Google Adaugă ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Cîrstea s-a impus în două seturi într-un meci de o oră și 33 de minute. Scorul a fost 6-1, 7(7)-6(0).

Românca are cel mai bun sezon chiar în anul în care și-a anunțat retragerea.

După victoria de prestigiu obținută în turul al treilea împotriva liderului mondial Aryna Sabalenka, Sorana Cîrstea a trecut luni și de Linda Noskova, scor 6-2, 6-4, bifând a treia victorie în fața cehoaicei în acest sezon.

Jucătoarea română, aflată pe locul 27 WTA, a ajuns în premieră la sferturile de finală la Openul Italiei, unde marți a trecut și de Jelena Ostapenko.

Calificarea în semifinale o va duce pe Sorana pe locul 21 în ierarhia live, egalând astfel cea mai bună clasare a carierei.

În semifinală, românca va juca cu învingătoarea partidei Coco Gauff-Mirra Andreeva.

Recomandarea video

Paranoia la Kremlin: Se pregătește debarcarea lui Putin?
G4Media
Orașul care „se scufundă cu 2 centimetri pe lună” » NASA monitorizează situația
GSP.ro
Leul continuă să respire ușurat după căderea guvernuluin Bolojan. Înregistrează a treia zi de creștere consecutivă
Gandul
Cabral și Andreea Ibacka divorțează după 15 ani de căsnicie! Zvonurile s-au transformat în realitate
Cancan
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
Prosport
Sondaj. Răspunsul românilor la întrebarea: Ar mai câștiga Nicușor Dan acum turul 2 prezidențial împotriva lui George Simion?
Libertatea
Acuzații de malpraxis la Maternitatea Polizu după ce un bebeluș născut prematur a murit! Mama nou-născutului: „S-a umflat, a început să i se crape pielea pe el”
CSID
Șeful ANAF: „În perioada următoare probabil o să vindem un Ferrari”. Se anunță controale la bogații cu averi nejustificate
Promotor