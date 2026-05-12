Restricții de trafic în Sibiu pentru finala Cupei României dintre Universitatea Craiova și U Cluj

Traficul rutier va fi restricționat miercuri, 13 mai, în mai multe zone din Sibiu, cu ocazia finalei Cupei României la fotbal dintre Universitatea Craiova și U Cluj.
Sursa foto: Ovidiu Matiu/Mediafax Foto
Iulian Moşneagu
12 mai 2026, 16:45, Social
Finala Cupei României se va disputa miercuri, de la ora 20:00, pe Stadionul Municipal Sibiu, între CS Universitatea Craiova și FC Universitatea Cluj.

Primăria Municipiului Sibiu a anunțat că traficul va fi închis între orele 18:00 și 20:00, precum și timp de 45 de minute după încheierea meciului, pe străzile Rennes, Școala de Înot, N. Olahus, O. Goga (între str. N. Olahus și str. A. Vlahuță) și pe strada Aurel Vlaicu.

Autoritățile au precizat că, în funcție de deplasarea galeriilor celor două echipe către stadion, Inspectoratul de Jandarmerie și Poliția Rutieră pot decide și alte închideri punctuale de trafic pe traseele dintre zona centrală, Gara Sibiu și Stadionul Municipal, în intervalul 17:00-20:00.

Pentru evitarea blocajelor, șoferii sunt sfătuiți să evite marți după-amiază traseele Bulevardul Coposu – Piața Unirii – Calea Dumbrăvii – strada O. Goga – strada M. Sebastian și Piața Unirii – Bulevardul Victoriei – Parcul Sub Arini.

În funcție de direcția de deplasare, șoferii pot utiliza următoarele rute ocolitoare în intervalul orar menționat:

  • dinspre zona industrială vest spre oraș: șos. Alba Iulia -str. Maramureșului – str. Avrig – Calea Dumbrăvii
  • dinspre cartierul Terezian: str. Constituției – str. Bâlea – str. Ștefan cel Mare
  • dinspre Gușterița: str. H. Coandă – str. Ștefan cel Mare – str. Moldoveanu – B-dul M. Viteazu.

De asemenea, comercializarea băuturilor alcoolice în localurile aflate în apropierea Stadionului Municipal Sibiu va fi interzisă marți, între orele 11:00 și 23:00, conform legislației în vigoare.

