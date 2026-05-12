Drona de unică folosință / Rheinmetall începe producția în serie / Își așteaptă ținta în aer 70 de minute

Rheinmetall, principalul contractor german în domeniul apărării, anunță intrarea în producția de serie a dronelor kamikaze, cunoscute în industrie drept muniție de tip loitering.

Directorul general Armin Papperger a făcut anunțul în cadrul adunării generale anuale online a companiei: „Intrăm acum în producția de serie a acestui sistem la fabrica noastră din Neuss.”

De la piese auto la drone militare

Fabrica din Neuss, situată în apropierea Düsseldorfului, era până de curând dedicată producției de componente pentru industria auto – o divizie cu care Rheinmetall urmează să se despartă, în contextul dificultăților cu care se confruntă sectorul furnizorilor auto.

Uzina va fi reconvertită integral pentru producția de echipamente militare, principalul produs urmând să fie drona FV-014.

Producția nu pornește de la zero: un purtător de cuvânt al companiei a confirmat că modelul este deja fabricat la o unitate din Braunschweig, iar extinderea la Neuss reprezintă o consolidare și o scalare a capacității existente.

Ce poate face drona FV-014

FV-014 este o aeronavă concepută pentru o singură misiune.

Lansată dintr-un container cu ajutorul unui detonator, drona se desfășoară în zbor și poate rămâne în aer până la 70 de minute, timp în care supraveghează zona și identifică ținte.

Are o rază de acțiune de până la 100 de kilometri, iar focosul – produs în Italia, de compania Fogica – cântărește aproximativ patru kilograme, incluzând detonatorul.

Potrivit CEO-ului Papperger, sistemul îmbină două funcții esențiale:

„Cu ogiva sa de patru kilograme, aceasta combină capacitatea de recunoaștere și de luptă.”

Drona nu poate ateriza și nu poate fi reutilizată: dacă nu identifică nicio țintă înaintea expirării timpului de zbor, este programată să se prăbușească în mod controlat.

Un aspect subliniat ca prioritate strategică de conducerea Rheinmetall este că sistemul este fabricat integral în Uniunea Europeană – drona în Germania, ogiva în Italia -, un argument de greutate într-un context geopolitic în care autonomia industrială europeană a devenit o prioritate.

Comandă de 300 de milioane de euro din partea Bundeswehr

Forțele Armate Germane (Bundeswehr) au plasat deja o comandă pentru dronele FV-014 în valoare de 300 de milioane de euro, iar un acord-cadru permite comenzi suplimentare.

Primele livrări sunt programate pentru 2027.

Rheinmetall a dezvoltat drona în doar câteva luni, potrivit declarațiilor directorului general.

Concurență deja instalată

Intrarea Rheinmetall pe această piață vine cu un oarecare decalaj față de competitori. Companiile Stark și Helsing au primit, de asemenea, comenzi din partea Bundeswehr pentru drone similare și se află deja mai avansate în livrări.

Rheinmetall recunoaște că este în urmă, dar mizează pe capacitatea sa industrială extinsă și pe rețeaua de producție europeană pentru a recupera terenul.

Compania are sediul administrativ în Düsseldorf și cea mai mare fabrică în Unterlüß, Saxonia Inferioară, unde activează aproximativ 4.000 de angajați.

Extinderea în producția de drone kamikaze marchează o nouă direcție strategică pentru gigantul german al apărării, care urmărește să se repoziționeze în contextul creșterii masive a bugetelor militare europene.