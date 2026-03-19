Șeful cele mai mari companii de armament din Europa: „Dacă războiul din Iran mai durează o lună, aproape că nu vom mai avea deloc rachete”. Ce a învățat Armin Papperger de la Ucraina

Într-un interviu pentru CNBC, Armin Papperger, directorul general al Rheinmetall, cea mai mare companie de armament din Europa, anunță că stocurile de arme din Europa, SUA și din Orientul Mijlociu sunt „aproape epuizate”. Armin Papperger, unul dintre cei mai importanți oameni din industria armamentului la nivel mondial, vorbește în interviu despre lupta „inegală” dintre rachetele balistice și drone, atât în ceea ce privește eficiența cât și costurile, mărturisește ce a învățat din războiul din Ucraina și le transmite liderilor ce provizii trebuie să aibă „ca să fie pregătiți”.
Sorina Matei
19 mart. 2026, 18:15, Știri externe

 

„Este foarte greu să te aperi împotriva dronelor cu rachete”

Armin Papperger, directorul general al Rheinmetall, vorbește pentru CNBC despre situația din Orient:

„Prima schimbare este în partea de apărare pentru că ce au învățat – toate țările din Orientul Mijlociu – este foarte greu să te aperi împotriva dronelor cu rachete. Deci ai nevoie de un mix, de rachete și sisteme modulare de arme și poate, de asemenea, interceptori. Și acest mix este o bună oportunitate pentru noi pentru că avem sistem modulare, rachete și vom investi mai mult în rachete și avem și interceptori. Deci acest mix ne va ajuta în următorii ani să ne creștem afacerea în Orientul Mijlociu”, Papperger

„Cred că acum stocurile de arme ale tuturor europenilor, americanilor și cele din Orientul Mijlociu sunt goale. Aproape goale. Este o uriașă nevoie de rachete, este nevoie mare de sisteme de apărare antiaeriană și acestea vor veni de peste tot.”

„Dacă mai durează încă o lună, aproape că nu vom mai avea deloc rachete disponibile”

Directorul general al Rheinmetall spune că stocurile globale de echipamente de apărare aeriană sunt „aproape epuizate” din cauza războiului din Orientul Mijlociu.

„Nimeni nu știe cât va mai dura războiul. Dacă mai durează încă o lună, aproape că nu vom mai avea deloc rachete disponibile. Iar motivul este de asemenea simplu: dacă ai o dronă, prețul unei drone este foarte, foarte mic. Și poți produce…E un calcul foarte simplu: dacă produci 60.000-70.000 de drone și prețul unei drone este de 20.000 sau de 30.000 de dolari. Este nimic în comparație cu armele cu care te lupți. Deci afacerea trebuie să miște foarte repede”.

„Toate țările din Orient sunt interesate să cumpere mai multe arme”

„Cred că vom avea cereri suplimentare, nu cred că vor fi întârzieri, dar cred că în următoarele săptămâni, primele cereri de produse militare suplimentare vor veni. Echipa mea este în prezent în Orientul Mijlociu să negocieze cu partenerii și toate țările din Orient sunt interesate să cumpere mai mult din sistemele noastre”, declară Armin Papperger.

„Ucrainenii sunt foarte eficienți. Rușii nu au sisteme foarte bune anti – dronă. Trebuie să ai de toate. Abia atunci ești pregătit”

Ce a învățat șeful celei mai mari companii europene de armament din Războiul din Ucraina? „Sunt lecții învățate. Și dronele reprezintă un factor nou care apare, este foarte clar, sunt foarte ieftine. Nu sunt atât de ieftine pe cât cred mulți pentru că cel mai ieftin este oțelul, muniția de artilerie, este mai ieftină decât drona. Dar un proiectil de artilerie costă 3000 de dolari iar dacă vrei o dronă de categoria a 2-a, la acest moment, în lumea occidentală, prețul este mai mare de 14.000 – 15.000 de dolari. Așadar, este o diferență de preț.

Dar ceea ce am învățat este că ucrainenii sunt foarte eficienți cu muniția aeriană și sunt foarte eficienți pentru că rușii, la acest moment, nu au sisteme foarte bune anti – dronă.

Este un mic factor de schimbare a jocului dar nu este unul full, pentru că eu cred că ai nevoie de un amestec. Trebuie să ai toate tipurile de muniție și toate tipurile de protecție. Abia atunci ești pregătit”, spune el.

