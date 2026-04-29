Biletele pentru finala Cupei României la fotbal se pun în vânzare începând de joi

Finala Cupei României se va disputa miercuri, 13 mai, de la ora 20:00, pe Stadionul Municipal Sibiu.

Potrivit FRF, mai puțin de 2.000 de bilete din sectoarele destinate publicului general vor putea fi achiziționate de pe platforma bilete.frf.ro. Restul tichetelor au fost repartizate în mod egal celor două finaliste, urmând să fie comercializate prin intermediul cluburilor.

Prețurile stabilite pentru finală sunt de 50 de lei la peluze și de 100 de lei, respectiv 150 de lei la tribune.

Copiii cu vârsta de până la 14 ani vor avea acces în tribune, cu excepția zonei VIP, pe baza unor bilete speciale în valoare de 10 lei, disponibile la selectarea opțiunii dedicate în momentul comenzii.

Pentru fiecare comandă pot fi cumpărate maximum patru bilete. În cazul comenzilor care includ bilete pentru copii, limita este de cinci locuri.

Accesul pe stadion se va face pe baza unui bilet valabil, în format digital sau tipărit, precum și a actului de identitate, indiferent de vârsta spectatorului.

Universitatea Cluj a ajuns în finală după ce a eliminat FC Argeș în semifinale, scor 5-4 la loviturile de departajare, după 1-1 la finalul timpului regulamentar.

De cealaltă parte, Universitatea Craiova a eliminat Dinamo București după 4-1 la loviturile de departajare, la finalul unui meci încheiat 1-1.