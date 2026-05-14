Prima pagină » Sport » Jandarmeria aduce clarificări despre bruscarea lui Ștefan Bairam după finala Cupei României de fotbal / Sancțiuni de peste 20 de mii de lei dictate

Jandarmeria aduce clarificări despre bruscarea lui Ștefan Bairam după finala Cupei României de fotbal / Sancțiuni de peste 20 de mii de lei dictate

Jandarmeria a transmis joi clarificări după imaginile apărute la sfârșitul finalei Cupei României la fotbal, în care jucătorul echipei Universitatea Craiova, Ștefan Bairam, părea bruscat de forțele de ordine în timp ce încerca să-și aducă soția de pe margine pe teren, pentru a sărbători victoria.
Jandarmeria aduce clarificări despre bruscarea lui Ștefan Bairam după finala Cupei României de fotbal / Sancțiuni de peste 20 de mii de lei dictate
sursă foto: LUCIAN DANCIU / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
14 mai 2026, 11:05, Sport
Adaugă ca sursă preferată în Google Adaugă ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

„Un jucător al echipei Universității Craiova a venit la gardul de siguranță, montat de firma de securitate, care delimita Tribuna a II – a de terenul de fotbal, cu intenția de a facilita intrarea pe teren a unei persoane aflate în tribună. În acel moment, un agent de securitate s-a opus escaladării gardului de către persoana aflată în tribună, moment în care a fost împins de către fotbalist”, arată Jandarmeria, într-un comunicat.

Potrivit Jandarmeriei, intervenția forțelor de ordine a fost de a aplana situația apărută.

„Această faptă a precedat intervenția promptă a jandarmilor aflați în dispozitiv, care au aplanat conflictul dintre cele două persoane, acționând prin îndepărtarea fotbalistului”, se mai precizează.

Jandarmeria spune că situația a fost rapid aplanată și nu a degenerat: „Menționăm că această situație nu a escaladat, iar jandarmii au revenit în dispozitiv la scurt timp după eveniment”.

Sancțiuni și materiale pirotehnice confiscate după finală

În urma partidei dintre FC Universitatea Cluj și CS Universitatea Craiova, din finala Cupei României, Jandarmeria Română a anunțat și mai multe sancțiuni și măsuri dispuse pentru încălcarea legislației privind ordinea publică și materialele pirotehnice.

Potrivit instituției, au fost întocmite patru acte de sesizare privind regimul materiilor explozive, iar 234 de materiale pirotehnice au fost confiscate și predate organelor competente.

De asemenea, au fost aplicate 83 de sancțiuni contravenționale pentru fapte privind ordinea și liniștea publică și privind prevenirea și combaterea violenței la competițiile sportive.

Valoarea totală a amenzilor se ridică la 22.400 de lei.

În plus, 21 de persoane au primit sancțiunea complementară de interzicere a accesului la competiții sportive pentru o perioadă de șase luni.

Jandarmeria mai precizează că, înainte de startul meciului, în urma controalelor efectuate pe stadion, au fost găsite materiale pirotehnice ascunse în grupurile sanitare.

Universitatea Craiova a câștigat Cupa României în finala cu Universitatea Cluj, disputată miercuri seară, la Sibiu, după loviturile de departajare scor 0-0 (6-5).

Recomandarea video

EXCLUSIV | Selgros România s-a luptat 10 ani ca o firmă autohtonă să nu-i mai folosească numele
G4Media
Cele două cuvinte spuse de Chivu la telefon, imediat cum s-a terminat finala Cupei Italiei
GSP.ro
Vin zile grele pentru vatmanii STB. De ce vrea Primăria Capitalei să-i transforme în șoferi de autobuz. „Pe unii dintre ei îi mai salvează pensia”
Gandul
Ce au găsit medicii pe trupul lui Alexandru, copilul care a fost dispărut. Abia acum s-a aflat!
Cancan
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Prosport
Donald Trump a lăsat instrucțiuni clare în cazul în care va fi asasinat. Ce trebuie să facă JD Vance, scrie New York Post
Libertatea
Care este cea mai sănătoasă brânză din supermarket, potrivit medicului nutriționist Mihaela Bilic: „O să strâmbați din nas”
CSID
UE schimbă permisul de conducere pentru șoferii de mașini electrice, dar vor fi afectați și posesorii de rulote și remorci
Promotor