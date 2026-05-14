Jandarmeria aduce clarificări despre bruscarea lui Ștefan Bairam după finala Cupei României de fotbal / Sancțiuni de peste 20 de mii de lei dictate

„Un jucător al echipei Universității Craiova a venit la gardul de siguranță, montat de firma de securitate, care delimita Tribuna a II – a de terenul de fotbal, cu intenția de a facilita intrarea pe teren a unei persoane aflate în tribună. În acel moment, un agent de securitate s-a opus escaladării gardului de către persoana aflată în tribună, moment în care a fost împins de către fotbalist”, arată Jandarmeria, într-un comunicat.

Potrivit Jandarmeriei, intervenția forțelor de ordine a fost de a aplana situația apărută.

„Această faptă a precedat intervenția promptă a jandarmilor aflați în dispozitiv, care au aplanat conflictul dintre cele două persoane, acționând prin îndepărtarea fotbalistului”, se mai precizează.

Jandarmeria spune că situația a fost rapid aplanată și nu a degenerat: „Menționăm că această situație nu a escaladat, iar jandarmii au revenit în dispozitiv la scurt timp după eveniment”.

Sancțiuni și materiale pirotehnice confiscate după finală

În urma partidei dintre FC Universitatea Cluj și CS Universitatea Craiova, din finala Cupei României, Jandarmeria Română a anunțat și mai multe sancțiuni și măsuri dispuse pentru încălcarea legislației privind ordinea publică și materialele pirotehnice.

Potrivit instituției, au fost întocmite patru acte de sesizare privind regimul materiilor explozive, iar 234 de materiale pirotehnice au fost confiscate și predate organelor competente.

De asemenea, au fost aplicate 83 de sancțiuni contravenționale pentru fapte privind ordinea și liniștea publică și privind prevenirea și combaterea violenței la competițiile sportive.

Valoarea totală a amenzilor se ridică la 22.400 de lei.

În plus, 21 de persoane au primit sancțiunea complementară de interzicere a accesului la competiții sportive pentru o perioadă de șase luni.

Jandarmeria mai precizează că, înainte de startul meciului, în urma controalelor efectuate pe stadion, au fost găsite materiale pirotehnice ascunse în grupurile sanitare.

Universitatea Craiova a câștigat Cupa României în finala cu Universitatea Cluj, disputată miercuri seară, la Sibiu, după loviturile de departajare scor 0-0 (6-5).