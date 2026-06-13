Füchse Berlin o învinge pe Magdeburg, în reeditarea finalei din 2025, și este prima finalistă a Ligii Campionilor la handbal masculin

Vicecampioana ediției precedente a obținut astfel a doua calificare consecutivă în finala competiției, într-un duel integral german în care a controlat cea mai mare parte a jocului și a rezistat revenirii adversarilor din partea secundă.

Berlin a intrat la pauză cu un avantaj de două goluri, 19-17, după o primă jumătate în care danezii Mathias Gidsel și Lasse Andersson au fost principalii marcatori ai formației din capitala Germaniei, cu câte patru reușite. De partea cealaltă, Magdeburg s-a bazat pe Ómar Ingi Magnússon, Felix Claar, Albin Lagergren și Tim Hornke, fiecare cu câte trei goluri înainte de pauză.

Formația antrenată de Bennet Wiegert a revenit după reluare și a preluat conducerea pentru prima dată după minutele de început, transformând un deficit de mai multe goluri într-un avantaj minim în ultimul sfert de oră al partidei.

Finalul a aparținut însă celor de la Füchse Berlin. Portarul Dejan Milosavljev a intervenit decisiv în momentele cheie, iar Nils Lichtlein și Mathias Gidsel au contribuit la desprinderea echipei la cinci goluri diferență cu trei minute înainte de final.

Gidsel a încheiat partida cu nouă goluri și a depășit borna de 150 de goluri marcate în actualul sezon al Ligii Campionilor, performanță fără precedent în competiție.

Ultimul gol al meciului a fost înscris chiar de Milosavljev, care a marcat de la distanță în poarta goală a adversarilor, stabilind scorul final, 40-35.

Semifinala s-a disputat în fața unui număr record de 20.122 de spectatori, cea mai mare asistență înregistrată vreodată la turneul Final Four.

În finală, Füchse Berlin va întâlni câștigătoarea celei de-a doua semifinale, dintre Aalborg Handbold și FC Barcelona, și va încerca să cucerească pentru prima dată trofeul Ligii Campionilor.