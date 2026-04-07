Presa internațională, omagiu pentru Mircea Lucescu: „unul dintre numele importante ale fotbalului mondial a încetat din viață”

Cluburile europene de fotbal: „Mircea Lucescu a fost chintesența fotbalului european”

Timp de peste 60 de ani, pe întreg continentul, a condus echipe spre glorie, atât ca jucător, cât și ca antrenor.

Condoleanțe sincere familiei, prietenilor și fanilor săi de pretutindeni. Ne va lipsi enorm.

🏆 Lucescu a fost cel mai recent antrenor al echipei naționale a României. Poate că cele mai mari titluri ale sale au fost Cupa UEFA cu Șahtior Donețk (2008/09) și Supercupa UEFA cu Galatasaray (2000/01).

Odihnește-te în pace, Mircea Lucescu! 🕊️

⚽ Cariera ta se oprește

1981–1986 România

1985–1990 Dinamo București

1990–1991 SC Pisa

1991–1996 Brescia Calcio

1996–1997 AC Reggiana

1997–1998 Rapid București

1998–1999 Inter Milano

1999–2000 Rapid București

2000–2002 Galatasaray Istanbul

2002–2004 Beșiktaș Istanbul

2004–2016 Șahtior Donețk

2016–2017 Zenit Sankt Petersburg

2017–2019 Turcia

2020–2023 Dinamo Kiev

2024–2026 România

Lucescu a fost unul dintre oamenii care au revoluționat fotbalul românesc cu ideile sale inovatoare. Și-a început cariera de antrenor la Hunedoara ca jucător-manager și a transformat orașul într-unul dintre epicentrele acestui sport. A condus România spre calificarea la Campionatul European din 1984 și a reușit chiar să învingă Italia, campioana mondială en-titre.

După prima sa perioadă ca antrenor al echipei naționale, s-a mutat la Dinamo 1948, unde a construit o echipă imbatabilă care a câștigat campionatul și cupa în 1990. Un an mai târziu, și-a încercat norocul în afara țării, la Brescia , câștigând Divizia a Doua Italiană, înainte de a face următorul pas la Reggiana și apoi la Inter Milano , unde i-a antrenat pe Ronaldo și Roberto Baggio , printre alții.

După ce a petrecut în Italia, s-a întors în România pentru două sezoane înainte de a se alătura echipei Galatasaray , unde a câștigat o Supercupă a Europei împotriva lui Real Madrid . După cinci sezoane în Turcia (trei cu Galatasaray și două cu Beșiktaș), s-a mutat la Șahtior Donețk, unde a avut cea mai mare succesă în materie de titluri. A câștigat opt ​​titluri de campioană, șase Cupe ale Ucrainei, opt Supercupe ale Ucrainei și un titlu al Ligii Europa , devenind cel mai de succes manager din istoria clubului. Toate acestea s-au întâmplat într-o perioadă în care Dinamo Kiev era forța dominantă în Ucraina.

Supercupa Rusiei pe care a câștigat-o cu Zenit i-a adus o revenire în cariera de antrenor la nivel național. De data aceasta cu Turcia , înainte de a semna cu Dinamo Kiev în 2020. A petrecut patru sezoane acolo, câștigând un titlu de campioană și o cupă, iar următorul și ultimul său pas a fost antrenarea iubitei sale Românii. A rămas conectat la echipa națională până în ultima sa zi, iar astăzi lumea fotbalului îi aduce un omagiu trist, dar emoționant, pentru dăruirea sa.

Al treilea cel mai decorat antrenor din istorie

Mircea Lucescu a fost al treilea cel mai de succes manager din istorie, cu 35 de titluri , în spatele lui Pep Guardiola și Alex Ferguson . El îi depășește pe Carlo Ancelotti cu patru, pe Mourinho cu nouă și pe Arsene Wenger cu 14, toți ceilalți jucători legendari ai fotbalului.

DiarioAS: A murit Mircea Lucescu , primul „dușman” al lui Guardiola

Antrenorul Atlético Madrid, Diego Simeone, interviu despre Mircea Lucescu: „M-a protejat când eram copil. Un om bun la suflet.”

Antrenorul lui Atlético Madrid, Diego Simeone, își amintește de Mircea Lucescu, care a decedat la vârsta de 80 de ani, antrenorul său la Pisa și mai târziu la Inter, vorbind cu Sky despre legătura care s-a dezvoltat în acei ani: „Am o amintire minunată, aduc un omagiu familiei. Îmi amintesc de el în Pisa, când abia începeam; mă ducea la el acasă la prânz, mă proteja pentru că eram încă copil. Am amintiri frumoase despre persoana lui și despre antrenor, dar cifrele vorbesc de la sine. Apoi l-am avut la Inter, o perioadă nu tocmai grozavă, dar a fost întotdeauna foarte limpede, umil și o persoană foarte caldă”

Cariera sa de manager de 45 de ani s-a întins pe 1.544 de meciuri, a jucat la 11 echipe de club și două echipe naționale — antrenând și Turcia între 2017 și 2019.

Lucescu, care a antrenat cluburile italiene Inter, Brescia, Pisa și Reggiana, Zenit Sankt Petersburg din Rusia și echipele turcești Galatasaray și Besiktas, este probabil cel mai cunoscut pentru perioada de 12 ani petrecută la conducerea echipei ucrainene Șahtior Donețk, cu care a câștigat opt ​​titluri de campioană.

Printre realizările sale manageriale, Lucescu a câștigat trei divizii interne diferite cu două echipe diferite: în Ucraina (cu Șahtior și Dinamo Kiev), în Turcia (cu Galatasaray și Beșiktaș) și în România (cu Dinamo București și Rapid București).

FC Internazionale Milano: FC Internazionale Milano și întreaga lume se alătură doliului pentru trecerea în neființă a lui Mircea Lucescu și, în memoria lui, îi îmbrățișează familia.

Dinamo Kiev: Mircea Lucescu a decedat.Condoleanțe 🕯️

Pe 7 aprilie 2026, a decedat remarcabilul antrenor român, fost mentor al echipei Dinamo, Mircea Lucescu.

Lucescu a condus prima echipă a „alb-albaștrilor” din 2020 până în 2023, sub conducerea sa, dinamita a obținut o „triplă de aur” (a câștigat medalii de aur în campionat, Cupă și Supercupă a Ucrainei) în sezonul 2020/2021.

Condoleanțe pentru marea pierdere au fost exprimate de președintele FC Dinamo (Kiev) Igor Surkis, antrenorul principal Igor Kostyuk și căpitanul echipei, Vitali Buyalsky:

„Cu profundă tristețe și inimă grea am aflat vestea că legendarul antrenor Mircha Lucescu, pe care îl cunoșteam cu toții foarte bine, a decedat la 81 de ani de viață în cea mai bună lume.

Numele lui Mirci Lucescu este gravat pentru totdeauna în istoria clubului nostru. Sub conducerea sa, Dinamo a obținut victorii strălucite pe arena internă, în special medalii de campionat și a devenit, de asemenea, stăpânul Cupei Ucrainei și al Supercupei. În vremuri dificile, experiența, carisma și dăruirea sa pentru fotbal au ajutat echipa să-și recapete stabilitatea, să devină campioană.” caracter, credință și încredere.

Experiența sa colosală, înțelegerea profundă a jocului, înțelepciunea și rezistența au lăsat o amprentă de neuitat asupra inimilor tuturor celor care au avut privilegiul de a face parte din aceeași echipă cu el.

Transmitem sincere condoleanțe familiei și prietenilor lui Mirčí Lucescu. Împărtășim cu ei această durere a pierderii. Va fi mereu amintit. Mircha Lučescu va continua să trăiască în inimile noastre. Dumnezeu să se odihnească în pace.”

Igor Surkis, președintele FC Dinamo (Kiev)

Igor Kostyuk, antrenorul principal al FC Dinamo (Kiev)

Vitaly Buyalsky, căpitanul echipei

Fostul atacant și apoi antrenor, Mircea Lucescu, a murit marți, la vârsta de 80 de ani. Antrenorul României până la play-off-ul Cupei Mondiale de la sfârșitul lunii martie, acest globetrotter a fost nevoit să-și încheie mandatul din cauza agravării problemelor de sănătate, înainte de a fi spitalizat la București pe 29 martie, apoi transferat la terapie intensivă o săptămână mai târziu.