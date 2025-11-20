UPDATE Prima reacție a lui Lucian Filip: ”Am fost constrâns”

„(n.r. Te-am sunat în legătură cu cazul în care ai dat mită). Nu vreau să vorbesc prea mult despre acel dosar. Am fost anunțat și eu că polițistul respectiv a fost condamnat. Eu nu mai am niciun rol. Așa cum am spus și la audieri… Am fost constrâns! Îți dai seama că eu nu aș fi dat, nu aș fi vrut… Nu a fost la inițiativa mea, am fost constrâns să fac asta. Scrieți exact cum a fost”, a spus Lucian Filip pentru ProSport.

Potrivit surselor noastre, Lucian Filip a fost oprit în trafic, pe Autostrada Soarelui, în timp ce conducea o mașină BMW cu 200 km/oră. Ca să nu piardă permisul de conducere, fotbalistul a plasat 500 de lei în asigurarea obligatorie RCA, pe care i-a prezentat unui agent de la Rutieră, iar acesta a luat banii și l-a lăsat pe Filip să plece fără să-l sancționeze.

Polițistul I.A.M., care se afla în echipaj alături de un coleg (agentul șef adjunct A.C.C.), nu știa însă că totul era înregistrat ambiental, audio-video, în mașina de serviciu. Inclusiv discuția dintre cei doi polițiști din echipaj.

Polițistul A.C.C.: “Ia uită-l p-ăla, 200 în mă-sa!”

(După ce îl I.A.M. îl oprește pe Lucian Filip și se întoarce în mașină)

Polițiștul I.A.M.: ”Îţi zice ceva… numele ăsta? Nu le am eu cu fotbalul, în p@#$ mea?! (…)

Polițistul A.C.C.: “Așa…”

Polițiștul I.A.M.: ”… Steaua București. Filip Lucian”

Polițistul A.C.C.: “Bun…”

Polițiștul I.A.M.: ”Așa am zis și eu mâncaţi-aș! Tată, n-am ce să-ți fac, dar… te dăm în presă, mâncaţi-aș p@#$ ta. Infotrafic, toată lumea… i-am aruncat-o aşa ca fierbere. N-am mai stat de vorbă cu el”.

Din înregistrările video, anchetatorii l-au putut identifica pe Lucian Filip, care a și fost audiat în dosar ca suspect pentru dare de mită. MEDIAFAX a intrat în posesia declarației fostului fotbalist al FCSB și o prezintă în exclusivitate. ”Mă deplasam la volanul autoturismului marca BMW înmatriculat B-@#$-WMY, proprietatea mamei mele, pe Autostrada A2 în direcţia Bucureşti–Constanţa.

Am fost oprit pentru control de un echipaj al poliţiei rutiere, la autoturismul meu a venit un poliţist despre care cred, după aspectul fizic, că era de etnie rromă, care mi-a adus la cunoştinţă că am depăşit limita de viteză, însă nu mai reţin exact cu cât, dar cu siguranţă era mai mult de 50 km/h.

I-am prezentat actele pentru control şi întrucât aveam nevoie de permisul de conducere şi sesizând din discuţia pe care am purtat-o nişte insinuări, în sensul că, ar fi dispus să mă ierte, m-am hotărât să îi dau poliţistului o sumă de bani, astfel că i-am remis suma de 500 lei, pe care am pus-o în asigurare, sumă, care cred că era formată din mai multe bancnote.

Precizez că i-am înmânat actele şi asigurarea în care se aflau banii, poliţistul le-a luat, a mers la maşina poliţiei, după care a revenit şi mi-a restituit documentele, fără suma de bani. Nu mi-a fost întocmit nici un proces-verbal de contravenţie, nu am semnat nici un document şi mi-a continuat deplasarea”, a povestit Lucian Filip în fața procurorilor.



Mărturia lui, dar și înregistrările audio-video au fost suficiente pentru ca polițistul, căruia i s-a mai probat încă o faptă de luare de mită, să fie trimis în judecată și condamnat.

Surse judiciare arată exclusiv pentru MEDIAFAX că, dincolo de pedeapsa cu suspendare, agentul de poliție a fost obligat, prin decizia recentă a instanței, să frecventeze un program de reintegrare socială, dar să presteze și 60 de zile de muncă în folosul comunității.

De altfel, în același dosar și celălalt agent de poliție a primit doi ani de închisoare cu suspendare, pentru o altă faptă de luare de mită. Hotărârea judecătorilor de fond poate fi însă contestată.

Lucian Filip a evoluat 14 ani la FCSB, fiind, la un moment dat, unul dintre favoriții patronului Gigi Becali. Într-o perioadă în care îi încredințase lui Filip și banderola de căpitan, milionarul afirma despre fotbalistul său că ”e super-fundaș central. Iese cu mingea, frumos, la picior, zici că e Sergio Ramos”. Campion al României de trei ori, Lucian Filip s-a retras însă în 2022 din cauza unor accidentări care au recidivat, dar Gigi Becali l-a angajat în cadrul clubului și a primit misiunea de a se ocupa de ”dezvoltarea și îndrumarea tinerilor jucători”.

Cazul polițistului mituit de ex-fotbalistul de la FCSB este însă mult mai amplu, acesta fiind doar o disjungere. În total, patru polițiști de la Rutieră au fost anchetați pentru comiterea a peste 25 de fapte de luare de mită de la diverși șoferi. Ei primeau sume între 100 și 1000 de lei, dar și diferite bunuri, pentru a nu-i amenda pe șoferii care încălcau normele de circulație.