Ce a spus Robin van Persie despre Gigi Becali înainte de meciul decisiv FCSB – Feyenoord

FCSB și Feyenoord se vor înfrunta mâine, de la ora 22:00, pe Arena Națională, într-o partidă crucială pentru ambele echipe. Ambele formații au câte trei puncte în grupa Europa League, iar victoria este esențială pentru păstrarea șanselor de calificare. „Trebuie să fim concentrați și pregătiți. Egalul nu ajută pe nimeni”, a declarat Van Persie pentru Digi Sport.

Trupa lui Elias Charalampous, are un parcurs european sub așteptări – doar o victorie în ultimele șase meciuri – și ocupă locul 10 în Superligă. Inconstanța rămâne principala problemă a roș-albaștrilor.

Van Persie, despre obiceiul lui Gigi Becali

Antrenorul olandez a zâmbit când a fost întrebat de obiceiul lui Becali de a anunța public echipa înainte de meci. „Nu îmi amintesc să fi întâlnit asta în perioada când eram jucător. În Olanda, jurnaliștii mai află echipa înainte de meciuri, dar ca patronul să o spună… nu prea”, a spus Van Persie, amuzat.

Totuși, acesta a menționat că respectă stilul FCSB și a remarcat modificările recente din lot. „Au jucători buni, dar nu voi indica nume. Am învățat să nu fac asta înaintea jocului”, a completat el.

Van Persie a evidențiat forța fizică și viteza de tranziție a formației românești, adăugând că Feyenoord se va pregăti pentru orice eventualitate. Pentru FCSB, meciul este o șansă de a rămâne în competiție și de a recâștiga încrederea suporterilor.