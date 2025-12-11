Cupa Mondială de fotbal. Organizatorii nu renunță la meciul dedicat LGBTQ+ în ciuda protestelor din Iran și Egipt

Evenimentul dedicat comunității LGBTQ+ numit „Meciul Mândriei-Pride Match” va avea loc la Seattle chiar dacă ambele echipe au protestat la FIFA. Comitetul de organizare din Seattle pentru Cupa Mondială de fotbal din 2026 a confirmat miercuri faptul că festivitățile din jurul meciului vor continua.

Meciul Iran- Egipt, care se va juca pe 26 iunie, la Seattle, va fi dedicat cauzei LGBTQ+ și va permite orașului american să organizeze weekendul anual Pride.

„SeattleFWC26 continuă să pregătească, conform planului, programul său de evenimente în afara stadionului în timpul weekendului Pride și pe tot parcursul turneului, în parteneriat cu lideri LGBTQ+, artiști și antreprenori. Fotbalul are puterea unică de a uni oamenii dincolo de granițe, culturi și credințe. Coasta de nord-vest a Pacificului găzduiește una dintre cele mai mari comunități iraniano-americane, o diaspora egipteană în creștere și comunități bogate care reprezintă toate echipele pe care le vom găzdui. Ne angajăm să ne asigurăm că toți locuitorii și vizitatorii se bucură de primirea călduroasă, respectul și demnitatea care caracterizează regiunea noastră”, a declarat Hana Tadesse, vicepreședinte al Comitetului Local de Organizare pentru Comunicare, potrivit Le Figaro.

Scandal uriaș

Titulatura de „Meci al Mândriei” în sprijinul comunității LGBTQ+ a fost acordată partidei dintre Egipt și Iran de la Cupa Mondială de fotbal. Decizia organizatorilor a stârnit indignare în Iran.

„Aceasta este o decizie irațională care favorizează un anumit grup. Noi și Egiptul ne opunem acestei decizii”, a declarat marți președintele Federației Iraniene de Fotbal, Mehdi Taj, pentru agenția de știri Isna, fără a menționa termenul „Meciul Mândriei”.

Meciul va avea loc la Seattle, un oraș american cu o comunitate LGBTQ+ numeroasă. Desemnarea drept „Meci al Mândriei” a fost luată înainte de tragerea la sorți a grupelor Cupei Mondiale, susțin mai multe instituții media.

Iranul a contestat decizia la FIFA. Conform legii islamice (Sharia), relațiile între persoane de același sex sunt interzise în Iran și, în unele cazuri, pot fi pedepsite cu moartea.

Asociația Egipteană de Fotbal a exprimat obiecții similare, conform presei egiptene. Homosexualitatea nu este interzisă explicit în Egipt, dar este adesea pedepsită prin legi vag formulate care interzic „desfrâul”.

Iran va juca la Seattle și Los Angeles

În urma tragerii la sorți care a avut loc vinerea trecută, Iran și Egipt au fost repartizate în Grupa G a Cupei Mondiale alături de Belgia și Noua Zeelandă. Competiția se va desfășura între 11 iunie și 19 iulie 2026. Cupa Mondială va fi găzduită de Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic.

Evenimentul de anul viitor va marca a șaptea apariție a Iranului la o Cupă Mondială de fotbal. Participarea iranienilor a stârnit controverse având în vedere relațiile foarte tensionate dintre SUA și Iran. De altfel, americanii au anunțat că fanii iranieni nu vor primi viză de intrare în SUA și nu vor putea asista la meciurile echipei lor.

Iranul va juca toate cele trei meciuri din grupă în SUA, la Seattle și Los Angeles.