De ce războiul din Iran ar putea costa Irakul locul la Cupa Mondială din 2026

Pe 31 martie, Leii Mesopotamiei urmează să joace împotriva câștigătoarei dintre Bolivia și Surinam, care se vor înfrunta cu cinci zile mai devreme, într-un meci de baraj pentru calificarea la Cupa Mondială din 2026. Dar războiul din Iran și violențele care s-au extins în multe alte țări din Orientul Mijlociu înseamnă că Irakul aproape sigur nu va putea ajunge la timp la meciul din Monterrey, Mexic.

Graham Arnold, antrenorul australian al echipei, a declarat pentru CNN Sports că majoritatea jucătorilor și întreg staff-ul tehnic vor rămâne blocați în Irak până cel puțin pe 1 aprilie, ziua următoare meciului, deoarece spațiul aerian de deasupra țării a fost închis.

„Este stresant”, a explicat el. „Este o provocare mare. În acest moment am patru sau cinci planuri și, evident, toate sunt diferite. Am petrecut multe nopți nedormite îngrijorându-mă să fac planurile corect”.

Irak cere FIFA să amâne meciul de baraj

Federația Irakiană de Fotbal (IFA) a solicitat oficial forului mondial de fotbal FIFA să amâne meciul de baraj pentru a permite echipei să călătorească în Mexic, a declarat pentru CNN Sports o sursă din cadrul organizației. Se așteaptă ca FIFA să ia o decizie până la sfârșitul săptămânii.

Între timp, Arnold este nevoit să se streseze. Nu numai că aproximativ 60% din echipa sa este blocată în Irak pentru restul lunii, dar și echipa sa medicală este blocată în Qatar, iar el este blocat în Dubai, unde se afla pentru a selecta câțiva jucători când au izbucnit ostilitățile pe 28 februarie. Arnold compară această situație cu primele zile ale pandemiei de Covid-19, când antrena echipa națională a Australiei.

Cantonamentul în Houston a fost anulat

El a spus că la acel moment avea un plan „A, B, C, D, E și F pentru a încerca să treacă peste asta”, dar de data aceasta are mâinile complet legate, nu doar din cauza logisticii călătoriei, ci și pentru că închiderea ambasadelor din regiune face dificilă obținerea vizelor pentru Mexic sau Statele Unite. El spune că un cantonament planificat în Houston, Texas, pentru aclimatizare la climă și fusul orar, a fost deja anulat.

Cu spațiul aerian închis, singura soluție viabilă ar fi să transporte jucători cu autobuzul din Irak, dar Arnold spune că asta nu este o opțiune.

„O călătorie cu autobuzul de 30 de ore către o altă țară nu este posibilă, nu este sănătoasă pentru jucători și, în plus, apar complicații legate de obținerea vizelor pentru a intra în acele țări”.

Soluție la „masa verde”

Între timp, FIFA trebuie să se pregătească pentru eventualitatea ca Iranul să se retragă din turneu, care este co-găzduit de țara care i-a atacat.

Mehdi Taj, președintele Federației Iraniene de Fotbal (FFIRI), a pus la îndoială participarea țării sale când a declarat: „Ce este sigur este că, după acest atac, nu se poate aștepta ca noi să privim cu speranță la Cupa Mondială”. De la turneul din 1950 din Brazilia, nicio echipă nu s-a retras din competiție după calificare.

Dacă Iranul se retrage, FIFA va trebui să găsească un înlocuitor, iar Arnold este încrezător că locul vacant ar trebui acordat echipei sale.

„Iranul face parte din Confederația Asiatică de Fotbal, la fel și Irakul; dacă Iranul se retrage, noi suntem următorii pe listă”, a spus el.

Soluția pe care o propune este ca FIFA să amâne meciul de baraj împotriva Boliviei sau Surinamului până în săptămâna dinaintea începerii Cupei Mondiale, oferind echipei sale o șansă echitabilă de a călători și de a se pregăti, și oferind, de asemenea, FIFA o marjă de manevră în ceea ce privește situația Iranului.

„Bolivia și Surinam pot juca în martie”, a spus el, „nu au complicații. Am putea juca împotriva câștigătoarei acestei partide chiar înainte de începerea Cupei Mondiale; câștigătoarea rămâne, învinsa pleacă acasă. Mă concentrez doar pe noi, pentru a mă asigura că jucătorii și totul sunt pregătiți. Dar în acest moment, este foarte dificil”.