Blatter îl critică pe Infantino și spune că FIFA este o „dictatură”

„Ce este FIFA astăzi? Este alcătuită doar din președintele ei, Infantino. FIFA este o dictatură. Consiliul FIFA, cu aproape 40 de membri, nu are niciun cuvânt de spus”, a declarat Blatter într-un interviu pentru publicația germană Sport Bild.

„Conduce ca un Rege Soare. Am auzit de la FIFA că nu vrea să fie salutat când apare la sediul FIFA”, a spus el.

Infantino „se izolează complet, dar fotbalul va supraviețui lui Infantino”, a adăugat Blatter, care, în ultima perioadă, și-a criticat constant succesorul.

În interviul acordat Bild, Sepp Blatter l-a atacat pe Infantino și pentru felul în care ar fi acționat ca un „complice” al președintelui SUA, Donald Trump, înaintea Cupei Mondiale din acest an, găzduită de Statele Unite, Canada și Mexic.

„Desigur că Trump va face un spectacol, deja face asta! Ca să facă asta, are nevoie de noul lui prieten, președintele FIFA Gianni Infantino. Deși termenul «complice» este mai potrivit decât «prieten»”, a spus Blatter.

El îl percepe pe Infantino ca fiind supus lui Trump.

„Premiul pentru Pace pentru Trump este un lucru de neînțeles. Infantino îi face pe plac lui Trump pentru că are nevoie de el”, a declarat Blatter.