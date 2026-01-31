Snoop Dogg își propune să facă din Swansea un „nume global” în fotbal

Artistul american, în vârstă de 54 de ani a devenit co-proprietar și investitor la Swansea, după ce a cumpărat o participație minoritară în iulie 2025.

Snoop Dogg spune că și-a dorit de mult să investească într-o echipă de fotbal și că acum vrea să contribuie la creșterea veniturilor clubului.

„Vreau să mă implic cu adevărat, vreau să duc clubul într-o direcție în care poate nu a mai fost până acum. Vrem să ducem Swansea în Premier League, iar pentru asta o să avem nevoie de bani, asta e realitatea jocului în zilele noastre. Vreau să aduc contracte de sponsorizare și publicitate care să îi transforme într-un nume global”, a declarat Snoop Dogg.

Deși nu a asistat încă la un meci al echipei, Snoop Dogg spune că abia așteaptă să-i cunoască pe suporterii lui Swansea.

„Suporterii ăștia sunt pasionați, sunt autentici, și vreau să aud ce au de spus când voi fi în Swansea”, a declarat acesta.

Luka Modric a fost primul nume celebru intrat în proiect, fiind numit co-proprietar în aprilie 2025. Proprietarii americani ai clubului, Brett Cravatt și Jason Cohen, consideră că aducerea unor persoane foarte cunoscute în zona de conducere poate crește vizibilitatea echipei și, implicit, veniturile.