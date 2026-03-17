Alexandru Maxim marchează împotriva lui Fenerbahce, dar Gaziantep pierde meciul din SuperLig

Titular în partida disputată marți, Maxim a reușit să egaleze în minutul 52. Mijlocașul român a transformat din penalty și a dus scorul la 1-1, după ce gazdele deschiseseră scorul în prima parte a meciului.

Totuși, formația din Istanbul a dominat finalul partidei.

Fenerbahçe s-a impus clar, grație hat-trick-ului reușit de Dorgeles Nene (minutele 41, 68 și 79) și a unui gol marcat de N’Golo Kanté (min. 59).

Pentru internaționalul român, acesta este al cincilea gol în actualul sezon de campionat. Maxim mai are și șapte pase decisive, în 26 de meciuri jucate.

La Gaziantep, românul Deian Sorescu a fost rezervă neuitilizată. Iar Denis Drăguș nu a făcut parte din lot, din cauza unei accidentări.

În urma acestui rezultat, Gaziantep ocupă locul 9 în clasament, cu 33 de puncte.

Fenerbahce se menține pe poziția a doua, cu 60 de puncte, la patru puncte de lider, Galatasaray.