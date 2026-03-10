Prima pagină » Știri externe » Alte două membre ale echipei de fotbal feminin a Iranului au cerut azil în Australia

Alte două membre ale echipei de fotbal feminin a Iranului au cerut azil în Australia

Șapte membre ale echipei feminine de fotbal a Iranului au rămas în Australia, în timp ce restul lotului a părăsit țara pentru Iran, a declarat o sursă pentru CNN Sports.
Alte două membre ale echipei de fotbal feminin a Iranului au cerut azil în Australia
sursa foto: X
Laurențiu Marinov
10 mart. 2026, 16:40, Sport

Marți, prim-ministrul australian Anthony Albanese a confirmat că cinci jucători au primit vize umanitare, pe fondul temerilor legate de siguranța lor în cazul în care s-ar întoarce în Iran, relatează CNN.

Acum, o sursă apropiată lotului a declarat pentru CNN Sports că alți doi membri ai echipei – o jucătoare și un membru al personalului – au solicitat, de asemenea, azil în Australia.

Între timp, se crede că restul echipei a părăsit țara, îndreptându-se înapoi spre Iran. Nu este încă clar ce traseu vor urma sau când vor ajunge.

Un observator aflat la fața locului a declarat pentru CNN că oamenii adunați marți în fața hotelului unde era cazată echipa au încercat să împiedice autocarul echipei să plece spre aeroportul Gold Coast din Queensland, Australia.

Persoana de la hotel a mai spus că unul dintre jucători părea să plângă în timp ce ceea ce păreau a fi agenți de securitate au escortat echipa în autobuz.

Au refuzat să cânte imnul național

Echipa feminină de fotbal a Iranului se afla în Australia după ce a jucat săptămâna trecută în Cupa Asiei feminină, unde a pierdut toate cele trei meciuri din faza grupelor, fiind eliminată din turneu.

Înaintea primului lor meci din turneu, pe 2 martie, jucătoarele echipei Lionesses au tăcut în timpul intonării imnului național, un gest pe care nu l-au explicat, dar care a fost interpretat de unii radicaliști din Iran ca un semn de trădare.

Recomandarea video

BREAKING Statele Unite sunt interesate de trimiterea de avioane la baza de la Kogălniceanu pentru eventuale intervenții în Orientul Mijlociu
G4Media
Din ce este făcută, de fapt, „telemeaua” de post din Kaufland. Este preferata românilor în Postul Paștelui
Gandul
'Profetul Apocalipsei' anunță CATASTROFA în august 2026. A prezis corect războiul din Iran și pandemia Covid-19
Cancan
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
Prosport
Ce ar implica, pentru România, inițiativa franceză privind extinderea umbrelei sale nucleare pentru Europa. Liviu Horovitz, expert: „Sunt măsuri politice”
Libertatea
Pensia poate crește cu sute de lei pentru această categorie de români! Documentele pe care trebuie să le depui la Casa de Pensii
CSID
Repară acum, economisește la următoarea vizită în service: cum funcționează voucherul de 5%
Promotor