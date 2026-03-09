Temeri pentru echipa feminină de fotbal a Iranului după înfrângerea din Cupa Asiei

O înregistrare video postată pe rețelele de socializare i-a arătat pe protestatari împotriva regimului iranian înconjurând autobuzul echipei și strigând „salvați-ne fetele”, în timp ce jucătoarele părăseau stadionul de pe Coasta de Aur din Queensland, după înfrângerea cu 0-2 în fața Filipinelor, potrivit CNN.

Susținătorii se tem că întoarcerea în Iran le va pune în pericol pe femei, după ce presa de stat le-a etichetat drept „trădătoare” pentru că au tăcut în timpul imnului național iranian înaintea unui meci de luni trecut.

Actul, interpretat ca un gest de sfidare la adresa regimului, a avut loc la două zile după ce SUA și Israelul au lansat atacuri asupra Iranului.

„Ca urmare a actului lor curajos de nesupunere civică prin refuzul de a cânta imnul național al actualului regim, aceștia se confruntă cu consecințe grave dacă se întorc în Iran”, a postat Pahlavi pe X. „Fac apel la guvernul australian să le asigure siguranța și să le ofere tot sprijinul necesar.”

Surse au declarat pentru CNN că echipa a fost obligată să salute și să cânte imnul național iranian joi, înaintea meciului din faza grupelor împotriva gazdei, Australia. Femeile au cântat imnul și au făcut un salut militar înainte de înfrângerea de duminică.

Antrenoarea Iranului, Marziyeh Jafari, a declarat reporterilor după meciul de duminică că echipa este nerăbdătoare să se întoarcă acasă. „Personal, aș vrea să mă întorc în țara mea cât mai curând posibil și să fiu alături de compatrioții și familia mea”, a spus ea.

Echipa feminină riscă pedepse pentru „trădare”

Pentru echipa iraniană, orice zbor spre casă ar fi plin de pericole și întârzieri, având în vedere închiderea spațiului aerian. Însă, după ce i-au înfuriat pe liderii Iranului, susținătorii spun că se confruntă cu un risc și mai mare de a fi pedepsite pentru „trădare”.

Întrebată duminică dacă a existat vreun contact între oficialii australieni și jucătoarele iraniene, ministrul australian de externe, Penny Wong, a declarat că nu dorește „să facă comentarii despre echipa feminină a Iranului”.

„Suntem solidari cu bărbații și femeile din Iran și în special cu femeile și fetele iraniene”, a declarat ea pentru ABC.