Organizația pentru drepturile omului Human Rights Watch a transmis, luni, într-un raport că armata israeliană a lovit „ilegal” un sat din sudul Libanului cu proiectile care conțineau fosfor alb, o substanță incendiară controversată.
O organizație pentru drepturile omului acuză Israelul că a folosit fosfor alb într-un atac
Prin geolocalizarea și verificarea a șapte imagini, Human Rights Watch a transmis că Israelul a tras cu fosfor alb folosind artileria asupra zonelor rezidențiale din satul Yohmor, din sudul Libanului, potrivit AP.

Acest lucru s-a întâmplat la câteva ore după ce armata israeliană a avertizat locuitorii satului și zeci de alți locuitori din sudul Libanului să evacueze zona.

Organizația a precizat că nu a putut identifica în mod independent dacă mai erau locuitori în zonă sau dacă cineva a fost rănit.

Apărătorii drepturilor omului spun că utilizarea fosforului alb este ilegală în conformitate cu dreptul internațional atunci când substanța chimică incandescentă este trasă în zone populate.

Aceasta poate incendia clădiri și arde carnea umană până la os. Supraviețuitorii sunt expuși riscului de infecții și insuficiență organică sau respiratorie, chiar dacă arsurile lor sunt minore.

„Utilizarea ilegală a fosforului alb de către armata israeliană în zone rezidențiale este extrem de alarmantă și va avea consecințe grave pentru civili”, a declarat Ramzi Kaiss, cercetător pentru Liban la Human Rights Watch.

Armata israeliană nu a răspuns imediat la solicitarea de comentarii. În trecut, aceasta a susținut că utilizează fosforul alb ca ecran de fum și nu pentru a viza civilii.

Organizații precum Human Rights Watch și Amnesty International au transmis că muniția a fost utilizată în ultimul război al Israelului cu Hezbollah, în urmă cu peste un an, în numeroase ocazii în sudul Libanului, în timp ce civilii erau încă prezenți.

