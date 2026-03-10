Prima pagină » Știrile zilei » Sora lui Kim Jong Un critică exercițiile militare comune SUA – Coreea de Sud: Vor distruge stabilitatea regională

Sora lui Kim Jong Un critică exercițiile militare comune SUA – Coreea de Sud: Vor distruge stabilitatea regională

Kim Yo Jong, sora liderului nord-coreean Kim Jong Un, a criticat exercițiile militare comune dintre Statele Unite și Coreea de Sud, calificându-le drept „provocatoare și agresive”, potrivit Reuters.
Sora lui Kim Jong Un critică exercițiile militare comune SUA - Coreea de Sud: Vor distruge stabilitatea regională
Sursa foto: FreePik
Radu Mocanu
10 mart. 2026, 04:21, Știri externe

Kim Yo Jong a descris exercițiile anuale Freedom Shield ca o „repetiție de război provocatoare” și a acuzat aliații că manifestă o „politică ostilă obișnuită” față de Coreea de Nord. 

Kim a mai precizat că militarii sud-coreeni și americani sud-coreeni și americani vor participa la exerciții desfășurate „zi și noapte” pe teren, mare, aer, spațiu cosmic și cibernetic, anunță agenția de stat, KCNA, citată de Reuters. 

Exercițiul Freedom Shield este programat între 9 și 19 martie și implică peste 18.000 de soldați sud-coreeni și americani. Potrivit armatelor respective, exercițiul va fi defensiv și include scenarii de descurajare legate de programul nuclear nord-coreean.

Exercițiul urmărește și pregătirea Seulului pentru transferul controlului operațional american în timp de război către forțele sud-coreene, care ar urma să fie finalizat înainte de încheierea mandatului președintelui Lee Jae Myung în 2030. 

Exercițiile vin la o lună după ce liderul nord-coreean, Kim Jong Un a declarat, în cadrul congresului Partidului Muncitoresc, că Phenianul va continua să își extindă arsenalul nuclear al țării.

Recomandarea video

VIDEO Ce prețuri sunt la benzină și motorină în România, pe județe, în ziua în care barilul a depășit pragul psihologic de 100 dolari
G4Media
Zodia dublu-ghinionistă în martie 2026. Mihai Voropchievici anunță mari probleme pe plan profesional, dar și în familie
Gandul
Zodiile cu noroc uriaș de bani în săptămâna 9-15 martie. Belșugul bate la ușă
Cancan
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
Prosport
Procesul sutelor de mii de tone de animale îngropate ilegal pe malul Dunării a ajuns la final: după 39 de termene de judecată faptele s-au prescris
Libertatea
Semnele care arată că o persoană face vrăji. Părintele Ilarion Argatu avertizează! Cum se pot apăra credincioșii
CSID
Noul Cod Rutier 2026: Este legal să faci stânga în sensul giratoriu de pe banda din dreapta?
Promotor