Sora lui Kim Jong Un critică exercițiile militare comune SUA – Coreea de Sud: Vor distruge stabilitatea regională

Kim Yo Jong a descris exercițiile anuale Freedom Shield ca o „repetiție de război provocatoare” și a acuzat aliații că manifestă o „politică ostilă obișnuită” față de Coreea de Nord.

Kim a mai precizat că militarii sud-coreeni și americani sud-coreeni și americani vor participa la exerciții desfășurate „zi și noapte” pe teren, mare, aer, spațiu cosmic și cibernetic, anunță agenția de stat, KCNA, citată de Reuters.

Exercițiul Freedom Shield este programat între 9 și 19 martie și implică peste 18.000 de soldați sud-coreeni și americani. Potrivit armatelor respective, exercițiul va fi defensiv și include scenarii de descurajare legate de programul nuclear nord-coreean.

Exercițiul urmărește și pregătirea Seulului pentru transferul controlului operațional american în timp de război către forțele sud-coreene, care ar urma să fie finalizat înainte de încheierea mandatului președintelui Lee Jae Myung în 2030.

Exercițiile vin la o lună după ce liderul nord-coreean, Kim Jong Un a declarat, în cadrul congresului Partidului Muncitoresc, că Phenianul va continua să își extindă arsenalul nuclear al țării.