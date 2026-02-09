Prima pagină » Știrile zilei » Coreea de Sud: Doi militari și-au pierdut viața într-un accident de elicopter

Coreea de Sud: Doi militari și-au pierdut viața într-un accident de elicopter

Doi soldați sud-coreeni și-au pierdut viața luni, după ce un elicopter militar s-a prăbușit în timpul unor antrenamente, a anunțat Ministerul Apărării de la Seul.
Sursa foto: X
Radu Mocanu
09 feb. 2026, 07:51, Știri externe

Elicopterul de atac AH-1S Cobra s-a prăbușit în dimineața zilei de luni după ce decolase pentru un exercițiu de instruire care avea scopul familiarizării echipajelor cu procedurile de aterizare de urgență. 

Accidentul s-a petrecut la 55 de kilometri de capitala Coreei de Sud, anunță agenția Yonhap

Cei doi ofițeri aflați la bord au fost transportați de urgență la spital în stop cardio-respirator, însă medicii nu au mai putut salva viețile acestora. 

Potrivit autorităților, prăbușirea nu a fost însoțită de incendii sau explozii.

În urma incidentului, toate zborurile elicopterelor de tip AH-1S Cobra au fost suspendate, iar o comisie specială de anchetă a fost constituită pentru a stabili cauza exactă a accidentului.

