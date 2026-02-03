Un băiat de 13 ani a înotat timp de patru ore pentru a-și salva familia luată de valuri

Austin Appelbee se afla împreună cu mama sa, fratele și sora lui, într-un caiac gonflabil și pe plăci de paddle, când au intrat în dificultate, pe fondul vântului puternic de pe coasta Australiei de Vest, scrie SkyNews.

Disperată să obțină ajutor, Joanne Appelbee, în vârstă de 47 de ani, i-a cerut fiului ei să înoate aproximativ 4 kilometri până la țărm.

Austin a declarat postului local ABC: „Eram foarte epuizat, dar nu simțeam cât de obosit eram. Nu știu, mă gândeam la multe lucruri care, știi, se întâmplau în viața mea”.

„Încercam să-mi aduc aminte lucrurile cele mai fericite”

„La un moment dat cred că mă gândeam la Thomas, locomotiva, încercând să-mi pun în minte lucrurile cele mai fericite… nu pe cele rele, care m-ar fi distras. În acel moment valurile erau uriașe și nu aveam vestă de salvare. Oricum, am continuat să înot”.

Austin a mai spus că inițial a plecat după ajutor într-un caiac gonflabil care începea să se umple cu apă. A renunțat la caiac, apoi și-a scos vesta de salvare, pentru că îi îngreuna înotul.

Familia, din capitala statului, Perth, a rămas blocată pe mare având doar veste de salvare și fără niciun mijloc de comunicare.

Au fost nevoiți să aștepte 10 ore până când salvatorii au ajuns la grup, din care făceau parte și fratele lui Austin, Beau, de 12 ani, și sora sa de opt ani, Grace.

Familia a încercat să rămână pozitivă

„Am încercat să rămânem pozitivi, cântam, glumeam și… tratam situația ca pe un fel de joc, până când soarele a început să apună și marea a devenit foarte agitată. Valuri foarte mari”, a spus Joanne.

„Am stat acolo zece ore și cred că, cu siguranță, opt ore și jumătate au fost cele mai înfricoșătoare prin care am trecut vreodată”, a adăugat ea.

Austin a mai spus că încercarea sa nu s-a încheiat odată ce a ajuns la țărm.

„Am continuat să înot… și, în cele din urmă, am ajuns la mal, am atins nisipul și pur și simplu m-am prăbușit. După aceea a trebuit să alerg doi kilometri ca să ajung la un telefon”.

Părinții, foarte mândri de fiul lor

Mama, Joanne, a spus că este „foarte mândră” de fiul ei și că este recunoscătoare că familia a supraviețuit după ce a rămas blocată atât de departe în larg.

„Să continue atât de mult… este absolut uimitor. Eu și tatăl lui suntem foarte mândri”. Ea a mai spus: „Una dintre cele mai grele decizii pe care a trebuit să le iau a fost să-i spun lui Austin: «Încearcă să ajungi la țărm și să ceri ajutor. Lucrurile s-ar putea înrăutăți foarte repede»”.

Un elicopter de căutare a găsit-o pe Joanne și pe cei doi copii ai săi, purtând veste de salvare și agățându-se de o placă de paddle, au declarat polițiștii.

„Faptele băiatului de 13 ani nu pot fi lăudate suficient — determinarea și curajul său au salvat în final viața mamei și a fraților săi”, a spus inspectorul de poliție.

Adolescentul a supraviețuit experienței relativ nevătămat, având nevoie doar de un baston pentru a-și susține picioarele obosite.

„Am reușit, suntem în viață și asta este cel mai important lucru, și îi am pe toți trei copii. Toți trei au supraviețuit. Asta a contat cel mai mult. A fost bine”.