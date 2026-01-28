Prima pagină » Sport » PAOK, în fața meciului cu Lyon, după tragedia din Timiș. Răzvan Lucescu: Jucăm în memoria lor

PAOK, în fața meciului cu Lyon, după tragedia din Timiș. Răzvan Lucescu: Jucăm în memoria lor

Jucăm în memoria lor, a spus miercuri antrenorul lui PAOK, Răzvan Lucescu, înaintea partidei de joi cu Olympique Lyon, după tragedia din Timiș, în care șapte suporteri au murit.
PAOK, în fața meciului cu Lyon, după tragedia din Timiș. Răzvan Lucescu: Jucăm în memoria lor
Foto: Facebook/PAOK FC
Cosmin Pirv
28 ian. 2026, 22:35, Sport

„PAOK este o familie. În momente ca acesta, ne reunim și jucăm în memoria lor”, a spus Răzvan Lucescu, înaintea partidei de joi.

Jucătorul lui PAOK, Dejan Lovren, a spus că echipa este motivată să joace pentru fani.

„Suntem cuprinși de tristețe, dar și de motivația de a juca pentru a onora fanii noștri și dragostea lor pentru POAK”, a declarat fotbalistul, potrivit paginii de Facebook a clubului elen.

PAOK Salonic joacă joi în Franța cu Olympique Lyon în Europa League.

În drumul spre Franța, un microbuz în care se aflau zece suporteri ai echipei din Grecia a fost implicat într-un accident în județul Timiș. Șapte dintre ei au murit, iar trei au fost răniți.

Recomandarea video

EXCLUSIV Probă de lăcomie în Justiție: industria diurnelor pentru magistrați. Mii de lei pe lună făcuți din pix
G4Media
CTP s-a năpustit asupra lui Crin Antonescu pentru declarațiile făcute la Gândul despre Ilie Bolojan: l-am evaluat greșit/Are un suflet mic
Gandul
ANAF a făcut anunțul. Pe cine va controla în perioada următoare
Cancan
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
Prosport
Teoria erorii cognitive în cazul accidentului din Timiș: „Creierul șoferului n-a mai ținut cont de TIR”. De ce este improbabil ca „lane assistul” să fi cauzat carnagiul
Libertatea
Cum se făcea ciorba în anul 1.000 în România? Am găsit rețeta + cum se numea „ciorba” atunci
CSID
Doar 4 SUV-uri mici sunt sigure la impact spate. Eșec pentru o marcă japoneză de top
Promotor