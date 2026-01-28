PAOK, în fața meciului cu Lyon, după tragedia din Timiș. Răzvan Lucescu: Jucăm în memoria lor

„PAOK este o familie. În momente ca acesta, ne reunim și jucăm în memoria lor”, a spus Răzvan Lucescu, înaintea partidei de joi.

Jucătorul lui PAOK, Dejan Lovren, a spus că echipa este motivată să joace pentru fani.

„Suntem cuprinși de tristețe, dar și de motivația de a juca pentru a onora fanii noștri și dragostea lor pentru POAK”, a declarat fotbalistul, potrivit paginii de Facebook a clubului elen.

PAOK Salonic joacă joi în Franța cu Olympique Lyon în Europa League.

În drumul spre Franța, un microbuz în care se aflau zece suporteri ai echipei din Grecia a fost implicat într-un accident în județul Timiș. Șapte dintre ei au murit, iar trei au fost răniți.