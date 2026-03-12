Prima pagină » Cultură-Media » Muzeele din Lyon, vizate de un atac cibernetic. Sistemul de bilete online este blocat de o săptămână

Muzeele din Lyon, vizate de un atac cibernetic. Sistemul de bilete online este blocat de o săptămână

Un atac cibernetic care a vizat furnizorul de vânzări online pentru muzeele municipale din Lyon a dus la un atac cibernetic care a împiedicat accesul la bilete online pentru mai multe situri timp de o săptămână.
Muzeele din Lyon, vizate de un atac cibernetic. Sistemul de bilete online este blocat de o săptămână
Sursa foto: Hepta Imagine cu caracter ilustrativ
Laurentiu Marinov
12 mart. 2026, 14:24, Cultură-Media

Nu funcționează de o săptămână. Sistemele de bilete online pentru muzeele municipale din Lyon  nu sunt disponibile din 6 martie din cauza unui atac cibernetic. Muzeul de Arte Frumoase, Muzeul de Artă Contemporană, cele două muzee Gadagne (Istoria Lyonului și Păpușăria) și Centrul pentru Istoria Rezistenței și Deportării sunt toate afectate, potrivit Le Figaro.

„Furnizorul nostru de bilete online pentru muzeele municipale din Lyon a suferit recent un atac cibernetic care ne-a afectat sistemul de bilete și rezervări de activități”, explică Muzeul Gadagne.

Orașul asigură că informațiile bancare nu au fost compromise în atac. Cu toate acestea, este posibil ca datele personale să fi fost compromise.

„Aceste date sunt criptate și dificil de exploatat”, a clarificat municipalitatea. „Până în prezent, nu avem nicio dovadă care să sugereze că aceste date ar putea fi diseminate sau utilizate în mod fraudulos”.

​​Serviciile orașului lucrează pentru a restabili vânzarea de biletele online. Orașul asigură că au fost implementate măsuri de securitate și monitorizare. Autoritățile relevante au fost notificate.

Recomandarea video

EXCLUSIV INTERVIU Anne Applebaum: Dacă România decide să ajute SUA în operațiunea sa din Orientul Mijlociu, ar trebui să se asigure că primește ceva în schimb / Poate solicita reintroducerea programului de scutire de vize
G4Media
Orașul cu cele mai ieftine case din România: 6.000€ pentru o vilă + teren de 464 mp
Gandul
De ce a murit Iulian Mugurel Vrabete de la Holograf? Fanii au simțit că ceva nu este în regulă, încă din urmă cu aproape o lună
Cancan
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
Prosport
EXCLUSIV LIBERTATEA Mama lui Ilie Bolojan, către fiul ei premier: „Ai crescut dintr-un pământ puternic! Fă ce știi că trebuie făcut!”
Libertatea
Care este condimentul care nu trebuie pus niciodată în ciorba de fasole. Îi strică tot gustul
CSID
Secretul pieselor auto originale. Ce trebuie să știe șoferii și posesorii de mașini
Promotor