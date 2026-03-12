Muzeele din Lyon, vizate de un atac cibernetic. Sistemul de bilete online este blocat de o săptămână

Nu funcționează de o săptămână. Sistemele de bilete online pentru muzeele municipale din Lyon nu sunt disponibile din 6 martie din cauza unui atac cibernetic. Muzeul de Arte Frumoase, Muzeul de Artă Contemporană, cele două muzee Gadagne (Istoria Lyonului și Păpușăria) și Centrul pentru Istoria Rezistenței și Deportării sunt toate afectate, potrivit Le Figaro.

„Furnizorul nostru de bilete online pentru muzeele municipale din Lyon a suferit recent un atac cibernetic care ne-a afectat sistemul de bilete și rezervări de activități”, explică Muzeul Gadagne.

Orașul asigură că informațiile bancare nu au fost compromise în atac. Cu toate acestea, este posibil ca datele personale să fi fost compromise.

„Aceste date sunt criptate și dificil de exploatat”, a clarificat municipalitatea. „Până în prezent, nu avem nicio dovadă care să sugereze că aceste date ar putea fi diseminate sau utilizate în mod fraudulos”.

​​Serviciile orașului lucrează pentru a restabili vânzarea de biletele online. Orașul asigură că au fost implementate măsuri de securitate și monitorizare. Autoritățile relevante au fost notificate.