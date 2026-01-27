PAOK a cerut amânarea meciului cu Lyon după accidentul grav din Timiș

Steagurile au fost arborate în bernă în fața stadionului Toumba al echipei PAOK din Salonic, scrie presa din Grecia.

Clubul a anunțat că a trimis oficiali în România pentru a colabora cu autoritățile. De asemenea, echipa a anunțat că va suporta toate costurile repatrierii celor decedați și răniți.

PAOK a declarat că cererea sa către UEFA de amânare a meciului a fost respinsă, scrie ekathimerini.com.

Cu toate acestea, Olympique Lyon a transmis că va organiza o ceremonie comemorativă în ziua meciului, pe stadionul Groupama.

„Lyon transmite sincere condoleanțe clubului PAOK după pierderea tragică a multora dintre suporterii săi într-un accident rutier…”, a transmis clubul francez.

Într-o postare pe rețelele sociale, Asociația Panelenă a Fotbaliștilor Profesioniști a declarat: „Grecia este în doliu. [Fanii] au pornit să vadă echipa pe care o iubeau și nu au mai ajuns niciodată acolo”.

Ministrul sportului, Giannis Vroutsis, a declarat că „sportul grec este în doliu”, exprimând condoleanțe familiilor victimelor și clubului PAOK „în aceste momente incredibil de dificile”.

Marți după-amiază, în urma unui accident produs pe E70. în apropierea localității Lugojel, șapte persoane și-au pierdut viața și alte trei au fost rănite. Victimele erau suporteri ai clubului elen PAOK Salonic și se îndreptau din Grecia, spre Franța.