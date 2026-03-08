Doi răniți grav, încarcerați, în urma unui accident în apropiere de centura ocolitoare din Satu Mare

Potrivit ISU Satu Mare, un accident rutier s-a produs în municipiul Satu Mare, în apropiere de Centura Ocolitoare, în zona Sătmărel. Aici, un autoturism s-a răsturnat în afara părții carosabile, iar două persoane au rămas încarcerate.

Intervin o autospecială de stingere, echipajul de descarcerare, un echipaj EPA SMURD și terapia intensivă mobilă.

De asemenea, la intervenție participă și două echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean.

Din primele informații, o victima a fost proiectată în afara mașinii și se afla în stop cardio-respirator. Echipajele medicale efectuează manevrele de resuscitare.