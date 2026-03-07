Prima pagină » Social » UPDATE: Ambulanță SMURD și o mașină implicate în accident pe o stradă din Sibiu. Plan Roșu activat

UPDATE: Ambulanță SMURD și o mașină implicate în accident pe o stradă din Sibiu. Plan Roșu activat

O ambulanță SMURD și o mașină au fost implicate într-un accident, sâmbătă, pe o stradă din Sibiu, fiind activat Planul Roșu de Intervenție. Ambulanța SMURD s-a răsturnat pe carosabil.
UPDATE: Ambulanță SMURD și o mașină implicate în accident pe o stradă din Sibiu. Plan Roșu activat
Galerie Foto 4
Laura Buciu
07 mart. 2026, 14:52, Social

UPDATE:

Potrivit ISU Sibiu, în accident au fost implicate șapte persoane.

În ambulanta SMURD se afla un pacient, un minor cu mama acestuia și patru membri ai echipajului (trei subofițeri paramedici și un voluntar).

Vezi galeria foto
4 poze

Copilul nu a fost rănit în urma accidentului, acesta a fost preluat de o altă ambulanță și transport la CPU Luther în vederea tratării afecțiunilor preexistente.

Mama copilului, o femeie în vârstă de 26 de ani, acuză dureri la picior, va fi transportată la UPU Sibiu.

În ceea ce privește starea reprezentanților ISU Sibiu, aceștia prezintă rani ușoare, vor fi transportați la UPU Sibiu pentru investigații suplimentare.

Șoferul autoturismului, un bărbat în vârstă de aproximativ 53 de ani a suferit multiple traumatisme și este transportat la UPU Sibiu.

Planul Roșu de intervenție a fost dezactivat.

Știre inițială:

ISU Sibiu intervine de urgență pe Bulevardul Vasile Milea la un accident rutier în urma căruia a fost activat Planul Roșu de Intervenție.

La fața locului sunt mobilizate o ambulanță SMURD cu medic, trei ambulanțe SAJ, o autospecială de descarcerare, una de stingere și ATPVM.

Din primele informații în accident este implicată o ambulanță SMURD și un autoturism.

 

Recomandarea video

A compromis Zelenski șansele partidului de opoziție Tisza de a-l da jos pe Viktor Orban? Implicațiile unui scandal major
G4Media
Cum arată și cât costă cel mai ieftin apartament cu 2 camere din Brașov, acum, în martie 2026
Gandul
Persoanele care ar putea să NU mai plătească impozite deloc. Bolojan a făcut anunțul
Cancan
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
Prosport
Președintele Universității Titu Maiorescu, achitat pentru șantaj. Iosif Urs, către un profesor pe care îl suspecta că e denunțător: „Vrei să te duci la pierzanie? Bă, ai vorbit…”
Libertatea
Cele 2 alimente de post adorate de români, care însă ne îmbătrânesc fără să ne dăm seama
CSID
Cum arată Dacia Logan produsă în Iran?
Promotor