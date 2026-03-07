Prima pagină » Social » „Avion” pe șosea: o femeie a gonit cu 224 km/h pe DN39, în plină noapte

„Avion” pe șosea: o femeie a gonit cu 224 km/h pe DN39, în plină noapte

O femeie în vârstă de 32 de ani a fost surprinsă de polițiștii rutieri conducând cu o viteză extrem de mare pe DN39, pe sectorul de drum dintre Eforie Nord și Eforie Sud.
„Avion” pe șosea: o femeie a gonit cu 224 km/h pe DN39, în plină noapte
Sursa foto: IPJ Constanța
Gabriel Pecheanu
07 mart. 2026, 14:42, Social

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Constanța, incidentul a avut loc în cursul nopții trecute. Aparatul radar a înregistrat autoturismul rulând cu 224 km/h, într-o zonă în care limita legală de viteză este de 70 km/h.

Permis suspendat și amendă

Șoferița a fost sancționată contravențional pentru depășirea limitei legale de viteză. În plus, polițiștii au decis suspendarea dreptului de a conduce pentru 120 de zile.

Intervenția a fost realizată de polițiștii din cadrul Serviciului Siguranță Rutieră, care au reușit să oprească autoturismul înainte ca situația să se transforme într-un posibil accident grav.

Poliția avertizează: viteza excesivă poate provoca tragedii

Reprezentanții poliției atrag atenția că nerespectarea limitelor de viteză nu înseamnă timp câștigat, ci crește semnificativ riscul producerii unor accidente rutiere grave.

Autoritățile le recomandă șoferilor să conducă responsabil și să respecte regulile de circulație pentru a preveni tragediile de pe șosele.

Recomandarea video

A compromis Zelenski șansele partidului de opoziție Tisza de a-l da jos pe Viktor Orban? Implicațiile unui scandal major
G4Media
Cum arată și cât costă cel mai ieftin apartament cu 2 camere din Brașov, acum, în martie 2026
Gandul
Persoanele care ar putea să NU mai plătească impozite deloc. Bolojan a făcut anunțul
Cancan
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
Prosport
Președintele Universității Titu Maiorescu, achitat pentru șantaj. Iosif Urs, către un profesor pe care îl suspecta că e denunțător: „Vrei să te duci la pierzanie? Bă, ai vorbit…”
Libertatea
Cele 2 alimente de post adorate de români, care însă ne îmbătrânesc fără să ne dăm seama
CSID
Cum arată Dacia Logan produsă în Iran?
Promotor