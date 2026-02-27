Tânără de 23 de ani, angajată la o unitate medicală privată / I s-a făcut rău la serviciu și a murit în scurt timp

O tânără de 23 de ani a fost găsită decedată, joi dimineață, într-o unitate medicală privată din municipiul Constanța, potrivit unui comunicat al Poliției Municipale Constanța.

Un apel la Serviciul de Urgență 112 a fost inițiat în jurul orei 08:20, vineri, 27 februarie, cu privire la faptul că unei angajate i s-ar fi făcut rău – ulterior a fost declarat decesul acesteia.

Nu au fost identificate urme de violență

Echipajele de poliție deplasate la fața locului au confirmat cele sesizate, stabilind că este vorba despre o femeie în vârstă de 23 de ani.

Din primele cercetări efectuate nu au fost identificate urme vizibile de violență pe corpul victimei.

Trupul neînsuflețit urmează să fie transportat la Morga Cimitirului Central din Constanța, unde va fi efectuată autopsia medico-legală pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor decesului.

În cauză a fost întocmit dosar penal, iar cercetările continuă pentru clarificarea tuturor împrejurărilor în care s-a produs tragedia.