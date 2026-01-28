Prima pagină » Social » Un elev de 13 ani s-a aruncat de la geamul unei școli din Mangalia, după ce a luat o notă mică

Un elev de 13 ani s-a aruncat de la geamul unei școli din Mangalia, după ce a luat o notă mică

Un elev de 13 ani s-a aruncat miercuri de la geamul unei școli din Mangalia, în timpul pauzei. Incidentul a avut loc după ce elevul ar fi primit nota 3 la matematică. Polițiștii fac cercetări.
Sursă foto: Titus Emanuel Iliesi / Mediafax Foto
Cosmin Pirv
28 ian. 2026, 16:53, Social

Polițiștii din Mangalia au fost sesizați miercuri, în jurul orei 13.08, cu privire la faptul că un minor s-ar fi aruncat de la geamul unei instituții de învățământ din municipiul Mangalia.

Din primele cercetări a reieșit că, pe fondul unei stări de tensiune emoțională provocată de un rezultat școlar, elevul, în vârstă de 13 ani, s-ar fi aruncat de la fereastra sălii de clasă, situată la etajul 1 al unității școlare. Surse locale susțin că elevul ar fi luat nota 3 la matematică.

Incidentul s-ar fi produs în timpul recreației.

Elevul a fost transportat la spital pentru investigații amănunțite.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs acest eveniment.

De asemenea, IPJ Constanța anunță că vor fi sesizați reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Constanța și ai Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța.

