Un elev de 13 ani s-a aruncat de la geamul unei școli din Mangalia, după ce a luat o notă mică

Polițiștii din Mangalia au fost sesizați miercuri, în jurul orei 13.08, cu privire la faptul că un minor s-ar fi aruncat de la geamul unei instituții de învățământ din municipiul Mangalia.

Din primele cercetări a reieșit că, pe fondul unei stări de tensiune emoțională provocată de un rezultat școlar, elevul, în vârstă de 13 ani, s-ar fi aruncat de la fereastra sălii de clasă, situată la etajul 1 al unității școlare. Surse locale susțin că elevul ar fi luat nota 3 la matematică.

Incidentul s-ar fi produs în timpul recreației.

Elevul a fost transportat la spital pentru investigații amănunțite.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs acest eveniment.

De asemenea, IPJ Constanța anunță că vor fi sesizați reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Constanța și ai Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța.