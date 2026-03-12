Prima pagină » Social » Un tânăr a murit după ce s-a aruncat în fața metroului în stația Piața Unirii 2

Un tânăr de 22 de ani a murit joi după ce s-ar fi aruncat în fața metroului la stația Piața Unirii 2.
Un tânăr a murit după ce s-a aruncat în fața metroului în stația Piața Unirii 2
Sursa foto: Alexandra Pandrea/Mediafax Foto
Cosmin Pirv
12 mart. 2026, 16:44, Social

Potrivit Poliției Capitalei, polițiștii au fost sesizați în jurul orei 15.30 despre un incident, în care o persoană s-ar fi aruncat pe calea de rulare a trenului, când acesta intra în stația Piața Unirii 2.

Echipajele de prim ajutor au intervenit pentru extragerea tânărului de 22 de ani, care a fost declarat decedat.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate condițiile în care s-a produs incidentul.

Metrorex anunță că circulația trenurilor de metrou este reorganizată, iar călătorii sunt informați prin sistemul de sonorizare din stații și trenuri.

